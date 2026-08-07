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Главная Вкус Кабачки "Тайна": рецепт на ужин, о котором почти никто не знает

Кабачки "Тайна": рецепт на ужин, о котором почти никто не знает

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 21:04
Блины из кабачков с картошкой: простой вариант для сытного ужина
Кабачки "Тайна". Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт любят за простоту и доступные ингредиенты. Получаются румяные, мягкие внутри блины с приятным овощным вкусом — отличный вариант для домашнего ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 350 мл;
  • мука — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — для жарки;
  • сметана — для подачи;
  • петрушка и зеленый лук — по вкусу.
рецепт кабачкових рулетиків
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки и картофель натереть, оставить на несколько минут, а затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Яйца смешать с молоком, добавить муку и соль.
  3. Перемешать до однородности и соединить с овощной массой.
  4. На разогретую с маслом сковороду выкладывать порции смеси и обжаривать примерно по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  5. Готовые блины смазать сметаной, посыпать измельчённой зеленью и зелёным луком. Подавать теплыми.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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