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Главная Вкус Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 21:04
Голубцы из кабачков с фаршем: рецепт с фото для сытного летнего обеда
Голубцы из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков стоит попробовать необычный вариант любимых голубцов. Вместо капустных листьев используются тонкие ломтики кабачков, которые делают блюдо более нежным и сочным. Благодаря ароматной мясной начинке и аппетитному соусу такие голубцы легко станут новым фаворитом семейного меню.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 3–4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • фарш — 500 г;
  • рис — 0,5 стакана;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • сметана — 150 г;
  • кетчуп — 150 г;
  • вода — 1 стакан;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт голубців з кабачків
Приготовление голубцов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать тонкими длинными ломтиками.
  2. Обрезки и мелкие кусочки кабачков нарезать небольшими кубиками.
  3. Лук и морковь измельчить и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.
  4. Смешать фарш, промытый рис, обжаренные овощи и нарезанные кабачки.
  5. Добавить соль, перец и сухой чеснок. Тщательно перемешать начинку.
  6. На каждый ломтик кабачка выложить немного начинки и свернуть рулетиком. Переложить голубцы в форму для запекания.
  7. Для соуса смешать сметану, кетчуп и воду до однородной консистенции. По желанию добавить специи или сушеные травы.
  8. Залить голубцы соусом и запекать в разогретой до 190 °C духовке примерно 1 час.
  9. Подавать горячими со свежей зеленью или сметаной.

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рецепт голубцы кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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