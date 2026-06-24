Голубцы из кабачков с фаршем: рецепт с фото для сытного летнего обеда

Голубцы из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков стоит попробовать необычный вариант любимых голубцов. Вместо капустных листьев используются тонкие ломтики кабачков, которые делают блюдо более нежным и сочным. Благодаря ароматной мясной начинке и аппетитному соусу такие голубцы легко станут новым фаворитом семейного меню.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 3–4 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

фарш — 500 г;

рис — 0,5 стакана;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

сметана — 150 г;

кетчуп — 150 г;

вода — 1 стакан;

растительное масло — для жарки.

Приготовление голубцов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать тонкими длинными ломтиками. Обрезки и мелкие кусочки кабачков нарезать небольшими кубиками. Лук и морковь измельчить и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости. Смешать фарш, промытый рис, обжаренные овощи и нарезанные кабачки. Добавить соль, перец и сухой чеснок. Тщательно перемешать начинку. На каждый ломтик кабачка выложить немного начинки и свернуть рулетиком. Переложить голубцы в форму для запекания. Для соуса смешать сметану, кетчуп и воду до однородной консистенции. По желанию добавить специи или сушеные травы. Залить голубцы соусом и запекать в разогретой до 190 °C духовке примерно 1 час. Подавать горячими со свежей зеленью или сметаной.

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