Запеканка из кабачков с двумя видами сыра: рецепт с фото для сытного ужина

Натертые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и вкусные блюда из доступных продуктов. Эта кабачковая запеканка покоряет нежной текстурой, насыщенным сырным вкусом и румяной корочкой. Она вкусная как в горячем виде, так и после остывания, поэтому станет удачным выбором для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2 шт. (300–400 г);

яйца — 2 шт.;

домашний творог — 200 г;

твёрдый сыр — 150 г;

мука — 4 ст. л.;

разрыхлитель — щепотка;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу;

зелень — по вкусу;

сливочное масло — для формы;

панировочные сухари — для формы.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на средней терке, добавить немного соли и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Домашний творог смешать с яйцами и измельчить блендером до однородной консистенции. Добавить подготовленные кабачки, измельченный чеснок, натертый твёрдый сыр, зелень, соль и специи. Хорошо перемешать. Добавить муку и щепотку разрыхлителя, ещё раз перемешать до однородности. Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить массу и разровнять поверхность. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до появления золотистой корочки. Готовую запеканку немного остудить и подавать к столу.

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