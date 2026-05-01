Мясной пирог на сковороде за 15 минут: рецепт на скорую руку

Мясной пирог с мясом. Фото: кадр из видео

Этот мясной пирог готовится прямо на сковороде и не требует духовки. Тесто получается нежным и воздушным, а начинка — сочной и ароматной. Рецепт идеально подходит, когда нужно быстро приготовить сытное блюдо для всей семьи. Простой процесс и гарантированно вкусный результат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

кефир или йогурт — 350 мл.;

масло растительное — 3 ст. л.;

мука — около 250 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

куриное филе или фарш — 350 г;

соль, перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

масло или масло — для жарки.

Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца смешать с солью, сахаром, кефиром и растительным маслом. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто, оставить на 15 минут. Лук обжарить до золотистости, добавить мясо и готовить до испарения жидкости. Посолить, поперчить, добавить чеснок и сметану, перемешать. На смазанную сковородку вылить часть теста, выложить начинку, накрыть оставшимся тестом. Готовить под крышкой на слабом огне до румяности, затем перевернуть и допечь с другой стороны.

