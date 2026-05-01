Мясной пирог на сковороде за 15 минут: рецепт на скорую руку

Мясной пирог на сковороде за 15 минут: рецепт на скорую руку

Дата публикации 1 мая 2026 21:04
Мясной пирог с мясом. Фото: кадр из видео

Этот мясной пирог готовится прямо на сковороде и не требует духовки. Тесто получается нежным и воздушным, а начинка — сочной и ароматной. Рецепт идеально подходит, когда нужно быстро приготовить сытное блюдо для всей семьи. Простой процесс и гарантированно вкусный результат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • кефир или йогурт — 350 мл.;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • мука — около 250 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • куриное филе или фарш — 350 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • масло или масло — для жарки.
Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с солью, сахаром, кефиром и растительным маслом.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто, оставить на 15 минут.
  3. Лук обжарить до золотистости, добавить мясо и готовить до испарения жидкости. Посолить, поперчить, добавить чеснок и сметану, перемешать.
  4. На смазанную сковородку вылить часть теста, выложить начинку, накрыть оставшимся тестом.
  5. Готовить под крышкой на слабом огне до румяности, затем перевернуть и допечь с другой стороны.

