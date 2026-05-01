Мясной пирог на сковороде за 15 минут: рецепт на скорую руку
Дата публикации 1 мая 2026 21:04
Мясной пирог с мясом. Фото: кадр из видео
Этот мясной пирог готовится прямо на сковороде и не требует духовки. Тесто получается нежным и воздушным, а начинка — сочной и ароматной. Рецепт идеально подходит, когда нужно быстро приготовить сытное блюдо для всей семьи. Простой процесс и гарантированно вкусный результат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- кефир или йогурт — 350 мл.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- мука — около 250 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- куриное филе или фарш — 350 г;
- соль, перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- сметана — 2 ст. л.;
- масло или масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйца смешать с солью, сахаром, кефиром и растительным маслом.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто, оставить на 15 минут.
- Лук обжарить до золотистости, добавить мясо и готовить до испарения жидкости. Посолить, поперчить, добавить чеснок и сметану, перемешать.
- На смазанную сковородку вылить часть теста, выложить начинку, накрыть оставшимся тестом.
- Готовить под крышкой на слабом огне до румяности, затем перевернуть и допечь с другой стороны.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Читайте также:
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Реклама