Головна Смак М'ясний пиріг на сковороді за 15 хвилин: рецепт на швидку руку

М'ясний пиріг на сковороді за 15 хвилин: рецепт на швидку руку

Дата публікації: 1 травня 2026 21:04
М'ясний пиріг на сковороді за 15 хвилин: рецепт на швидку руку
М'ясний пиріг. Фото: кадр з відео

Цей м’ясний пиріг готується прямо на сковороді і не потребує духовки. Тісто виходить ніжним і повітряним, а начинка — соковитою та ароматною. Рецепт ідеально підходить, коли потрібно швидко приготувати ситну страву для всієї родини. Простий процес і гарантовано смачний результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • кефір або йогурт — 350 мл;
  • олія рослинна — 3 ст. л.;
  • борошно — близько 250 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.

Для начинки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • куряче філе або фарш — 350 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • сушений часник — за смаком;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • олія або масло — для смаження.
рецепт пирога на сковороді
Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з сіллю, цукром, кефіром і олією.
  2. Додати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто, залишити на 15 хвилин.
  3. Цибулю обсмажити до золотистості, додати м’ясо і готувати до випаровування рідини. Посолити, поперчити, додати часник і сметану, перемішати.
  4. На змащену сковорідку вилити частину тіста, викласти начинку, накрити рештою тіста. 
  5. Готувати під кришкою на слабкому вогні до рум’яності, потім перевернути і допекти з іншого боку.

м'ясо пиріг рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
