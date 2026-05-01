М'ясний пиріг на сковороді за 15 хвилин: рецепт на швидку руку
Дата публікації: 1 травня 2026 21:04
М'ясний пиріг. Фото: кадр з відео
Цей м’ясний пиріг готується прямо на сковороді і не потребує духовки. Тісто виходить ніжним і повітряним, а начинка — соковитою та ароматною. Рецепт ідеально підходить, коли потрібно швидко приготувати ситну страву для всієї родини. Простий процес і гарантовано смачний результат.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- кефір або йогурт — 350 мл;
- олія рослинна — 3 ст. л.;
- борошно — близько 250 г;
- розпушувач — 1,5 ч. л.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- куряче філе або фарш — 350 г;
- сіль, перець — за смаком;
- сушений часник — за смаком;
- сметана — 2 ст. л.;
- олія або масло — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйця змішати з сіллю, цукром, кефіром і олією.
- Додати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто, залишити на 15 хвилин.
- Цибулю обсмажити до золотистості, додати м’ясо і готувати до випаровування рідини. Посолити, поперчити, додати часник і сметану, перемішати.
- На змащену сковорідку вилити частину тіста, викласти начинку, накрити рештою тіста.
- Готувати під кришкою на слабкому вогні до рум’яності, потім перевернути і допекти з іншого боку.
