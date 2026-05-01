М'ясний пиріг на сковороді за 15 хвилин: рецепт на швидку руку

М'ясний пиріг. Фото: кадр з відео

Цей м’ясний пиріг готується прямо на сковороді і не потребує духовки. Тісто виходить ніжним і повітряним, а начинка — соковитою та ароматною. Рецепт ідеально підходить, коли потрібно швидко приготувати ситну страву для всієї родини. Простий процес і гарантовано смачний результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

кефір або йогурт — 350 мл;

олія рослинна — 3 ст. л.;

борошно — близько 250 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

куряче філе або фарш — 350 г;

сіль, перець — за смаком;

сушений часник — за смаком;

сметана — 2 ст. л.;

олія або масло — для смаження.

Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця змішати з сіллю, цукром, кефіром і олією. Додати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто, залишити на 15 хвилин. Цибулю обсмажити до золотистості, додати м’ясо і готувати до випаровування рідини. Посолити, поперчити, додати часник і сметану, перемішати. На змащену сковорідку вилити частину тіста, викласти начинку, накрити рештою тіста. Готувати під кришкою на слабкому вогні до рум’яності, потім перевернути і допекти з іншого боку.

