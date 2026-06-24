Кабачкова запіканка з двома видами сиру: рецепт з фото для ситної вечері

Рецепт смачних кабачків в духовці: на обід чи вечерю
Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 13:44
Натерті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон кабачків особливо хочеться готувати прості та смачні страви з доступних продуктів. Ця кабачкова запіканка підкорює ніжною текстурою, насиченим сирним смаком і рум'яною скоринкою. Вона чудово смакує як гарячою, так і після охолодження, тому стане вдалим вибором для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 2 шт. (300–400 г);
- яйця — 2 шт.;
- домашній сир — 200 г;
- твердий сир — 150 г;
- борошно — 4 ст. л.;
- розпушувач — дрібка;
- часник — 3 зубчики;
- сіль — за смаком;
- спеції — за смаком;
- зелень — за смаком;
- вершкове масло — для форми;
- панірувальні сухарі — для форми.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на середній тертці, додати трохи солі та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину.
- Домашній сир з'єднати з яйцями та подрібнити блендером до однорідної консистенції.
- Додати підготовлені кабачки, подрібнений часник, натертий твердий сир, зелень, сіль і спеції. Добре перемішати.
- Додати борошно та дрібку розпушувача, ще раз перемішати до однорідності.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Викласти масу та розрівняти поверхню.
- Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 35–40 хвилин до золотистої скоринки.
- Готову запіканку трохи охолодити та подавати до столу.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Читайте також:
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Реклама