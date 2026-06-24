Кабачкова запіканка з двома видами сиру: рецепт з фото для ситної вечері

Натерті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків особливо хочеться готувати прості та смачні страви з доступних продуктів. Ця кабачкова запіканка підкорює ніжною текстурою, насиченим сирним смаком і рум'яною скоринкою. Вона чудово смакує як гарячою, так і після охолодження, тому стане вдалим вибором для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт. (300–400 г);

яйця — 2 шт.;

домашній сир — 200 г;

твердий сир — 150 г;

борошно — 4 ст. л.;

розпушувач — дрібка;

часник — 3 зубчики;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком;

зелень — за смаком;

вершкове масло — для форми;

панірувальні сухарі — для форми.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на середній тертці, додати трохи солі та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину. Домашній сир з'єднати з яйцями та подрібнити блендером до однорідної консистенції. Додати підготовлені кабачки, подрібнений часник, натертий твердий сир, зелень, сіль і спеції. Добре перемішати. Додати борошно та дрібку розпушувача, ще раз перемішати до однорідності. Форму для запікання змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Викласти масу та розрівняти поверхню. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 35–40 хвилин до золотистої скоринки. Готову запіканку трохи охолодити та подавати до столу.

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