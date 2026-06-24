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Головна Смак Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 21:04
Кабачкові голубці з фаршем: рецепт з фото для ситного літнього обіду
Голубці з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків варто спробувати незвичний варіант улюблених голубців. Замість капустяного листя використовуються тонкі слайси кабачків, які роблять страву ніжнішою та соковитішою. Завдяки ароматній м’ясній начинці та апетитному соусу такі голубці легко стануть новим фаворитом сімейного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 3–4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • фарш — 500 г;
  • рис — 0,5 склянки;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • сухий часник — за смаком;
  • сметана — 150 г;
  • кетчуп — 150 г;
  • вода — 1 склянка;
  • олія — для смаження.
рецепт голубців з кабачків
Приготування голубців. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати тонкими довгими слайсами.
  2. Обрізки та дрібні шматочки кабачків нарізати невеликими кубиками.
  3. Цибулю та моркву подрібнити й обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості.
  4. З'єднати фарш, промитий рис, обсмажені овочі та нарізані кабачки.
  5. Додати сіль, перець і сухий часник. Ретельно перемішати начинку.
  6. На кожен кабачковий слайс викласти трохи начинки та згорнути рулетиком. Перекласти голубці у форму для запікання.
  7. Для соусу змішати сметану, кетчуп і воду до однорідності. За бажанням додати спеції або сушені трави.
  8. Залити голубці соусом і запікати в розігрітій до 190 °C духовці приблизно 1 годину.
  9. Подавати гарячими зі свіжою зеленню або сметаною.

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рецепт голубці кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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