Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Кабачки в супер-кляре: понадобятся 2 яйца и 200 мл кефира

Кабачки в супер-кляре: понадобятся 2 яйца и 200 мл кефира

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 13:44
Кабачки в кляре с чесноком: простой летний рецепт
Кабачки в кляре. Фото: gospodynka.com.ua

Эти кабачки в кляре — именно тот случай, когда из простых продуктов получается блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Они румяные снаружи, нежные внутри и обладают ярким ароматом чеснока и зелени. Идеальный вариант для быстрого летнего обеда или лёгкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир или сметана — 200 мл;
  • мука — 3–4 ст. л.;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • соль, перец — по вкусу;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • зелень — по желанию;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт кабачків в клярі
Жареные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать яйца со специями, добавить сметану или кефир и измельченный чеснок.
  2. Всыпать муку и замесить густой кляр.
  3. Кабачки нарезать кусочками, слегка обвалять в муке и окунуть в кляр.
  4. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
  6. Перед подачей посыпать зеленью и подать со сметаной.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также:

Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации