Кабачки в кляре с чесноком: простой летний рецепт

Кабачки в супер-кляре: понадобятся 2 яйца и 200 мл кефира
Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 13:44
Кабачки в кляре. Фото: gospodynka.com.ua
Эти кабачки в кляре — именно тот случай, когда из простых продуктов получается блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Они румяные снаружи, нежные внутри и обладают ярким ароматом чеснока и зелени. Идеальный вариант для быстрого летнего обеда или лёгкого ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- кефир или сметана — 200 мл;
- мука — 3–4 ст. л.;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- соль, перец — по вкусу;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- зелень — по желанию;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Смешать яйца со специями, добавить сметану или кефир и измельченный чеснок.
- Всыпать муку и замесить густой кляр.
- Кабачки нарезать кусочками, слегка обвалять в муке и окунуть в кляр.
- Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
- Перед подачей посыпать зеленью и подать со сметаной.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Читайте также:
Реклама