Кабачки в кляре с чесноком: простой летний рецепт

Кабачки в кляре. Фото: gospodynka.com.ua

Эти кабачки в кляре — именно тот случай, когда из простых продуктов получается блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Они румяные снаружи, нежные внутри и обладают ярким ароматом чеснока и зелени. Идеальный вариант для быстрого летнего обеда или лёгкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 600 г;

яйца — 2 шт.;

кефир или сметана — 200 мл;

мука — 3–4 ст. л.;

чеснок — 4–5 зубчиков;

соль, перец — по вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.;

зелень — по желанию;

растительное масло — для жарки.

Жареные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать яйца со специями, добавить сметану или кефир и измельченный чеснок. Всыпать муку и замесить густой кляр. Кабачки нарезать кусочками, слегка обвалять в муке и окунуть в кляр. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Перед подачей посыпать зеленью и подать со сметаной.

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