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Главная Вкус Кабачки вкуснее мяса: рецепт "по-турецки"

Кабачки вкуснее мяса: рецепт "по-турецки"

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 21:04
Кабачки вкуснее мяса: рецепт по-турецки
Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков хочется готовить их как можно чаще, но всегда по-новому. Этот турецкий рецепт приятно удивляет сочетанием хрустящей корочки, нежной мякоти и ароматного соуса. Блюдо получается настолько сытным и вкусным, что многие сравнивают его с мясными закусками.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 3 шт.;
  • вода — 2 л;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • сухой чеснок — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус — 3 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец горошком — по вкусу.

Для кляра:

  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сушеная петрушка — 1 ч. л.;
  • приправа к мясу — 1 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу.

Для панировки:

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  • панировочные сухари — 100 г;
  • мука — 100 г;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • сметана или густой йогурт — 150 г;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль и перец — по вкусу.
рецепт страви з кабачків
Приготовление кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки очистить, нарезать крупными кусочками и сделать неглубокие надрезы.
  2. В кипящую воду добавить соль, уксус, лавровый лист, перец и чеснок. Проварить кабачки 2–3 минуты, после чего обсушить.
  3. Для кляра смешать яйца, натертый сыр, соль, специи и перец.
  4. Отдельно смешать муку, панировочные сухари и паприку.
  5. Кабачки обвалять в сухой смеси, окунуть в кляр и обжарить на разогретом масле до золотистой корочки.
  6. Для соуса смешать сметану или йогурт с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем.

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Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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