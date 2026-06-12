Кабачки вкуснее мяса: рецепт "по-турецки"

Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков хочется готовить их как можно чаще, но всегда по-новому. Этот турецкий рецепт приятно удивляет сочетанием хрустящей корочки, нежной мякоти и ароматного соуса. Блюдо получается настолько сытным и вкусным, что многие сравнивают его с мясными закусками.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 3 шт.;

вода — 2 л;

соль — 1,5 ч. л.;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 3 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец горошком — по вкусу.

Для кляра:

яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 50 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сушеная петрушка — 1 ч. л.;

приправа к мясу — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Для панировки:

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панировочные сухари — 100 г;

мука — 100 г;

паприка — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

сметана или густой йогурт — 150 г;

укроп — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки очистить, нарезать крупными кусочками и сделать неглубокие надрезы. В кипящую воду добавить соль, уксус, лавровый лист, перец и чеснок. Проварить кабачки 2–3 минуты, после чего обсушить. Для кляра смешать яйца, натертый сыр, соль, специи и перец. Отдельно смешать муку, панировочные сухари и паприку. Кабачки обвалять в сухой смеси, окунуть в кляр и обжарить на разогретом масле до золотистой корочки. Для соуса смешать сметану или йогурт с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем.

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