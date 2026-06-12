Кабачки вкуснее мяса: рецепт "по-турецки"
Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 21:04
Жареные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков хочется готовить их как можно чаще, но всегда по-новому. Этот турецкий рецепт приятно удивляет сочетанием хрустящей корочки, нежной мякоти и ароматного соуса. Блюдо получается настолько сытным и вкусным, что многие сравнивают его с мясными закусками.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 шт.;
- вода — 2 л;
- соль — 1,5 ч. л.;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 3 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — по вкусу.
Для кляра:
- яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 50 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сушеная петрушка — 1 ч. л.;
- приправа к мясу — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу.
Для панировки:
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- панировочные сухари — 100 г;
- мука — 100 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- сметана или густой йогурт — 150 г;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки очистить, нарезать крупными кусочками и сделать неглубокие надрезы.
- В кипящую воду добавить соль, уксус, лавровый лист, перец и чеснок. Проварить кабачки 2–3 минуты, после чего обсушить.
- Для кляра смешать яйца, натертый сыр, соль, специи и перец.
- Отдельно смешать муку, панировочные сухари и паприку.
- Кабачки обвалять в сухой смеси, окунуть в кляр и обжарить на разогретом масле до золотистой корочки.
- Для соуса смешать сметану или йогурт с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем.
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