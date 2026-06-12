Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт "по-турецьки"

Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків хочеться готувати їх якомога частіше, але завжди по-новому. Цей турецький рецепт приємно дивує поєднанням хрусткої скоринки, ніжної серединки та ароматного соусу. Страва виходить настільки ситною та смачною, що багато хто порівнює її з м’ясними закусками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 3 шт.;

вода — 2 л;

сіль — 1,5 ч. л.;

сухий часник — 1 ч. л.;

яблучний оцет — 3 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

перець горошком — за смаком.

Для кляру:

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 50 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

сушена петрушка — 1 ч. л.;

приправа до м’яса — 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком.

Для панірування:

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панірувальні сухарі — 100 г;

борошно — 100 г;

паприка — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Для соусу:

сметана або густий йогурт — 150 г;

кріп — за смаком;

часник — 2 зубчики;

сіль і перець — за смаком.

Приготування кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки очистити, нарізати великими шматочками та зробити неглибокі надрізи. У киплячу воду додати сіль, оцет, лавровий лист, перець і часник. Проварити кабачки 2–3 хвилини, після чого обсушити. Для кляру змішати яйця, натертий сир, сіль, спеції та перець. Окремо з’єднати борошно, панірувальні сухарі й паприку. Кабачки обкачати в сухій суміші, занурити в кляр і обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки. Для соусу змішати сметану або йогурт із подрібненим кропом, часником, сіллю та перцем.

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