Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт "по-турецьки"
Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 21:04
Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон кабачків хочеться готувати їх якомога частіше, але завжди по-новому. Цей турецький рецепт приємно дивує поєднанням хрусткої скоринки, ніжної серединки та ароматного соусу. Страва виходить настільки ситною та смачною, що багато хто порівнює її з м’ясними закусками.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 3 шт.;
- вода — 2 л;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- сухий часник — 1 ч. л.;
- яблучний оцет — 3 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець горошком — за смаком.
Для кляру:
- яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 50 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- сушена петрушка — 1 ч. л.;
- приправа до м’яса — 1 ч. л.;
- чорний перець — за смаком.
Для панірування:
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- панірувальні сухарі — 100 г;
- борошно — 100 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- сметана або густий йогурт — 150 г;
- кріп — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачки очистити, нарізати великими шматочками та зробити неглибокі надрізи.
- У киплячу воду додати сіль, оцет, лавровий лист, перець і часник. Проварити кабачки 2–3 хвилини, після чого обсушити.
- Для кляру змішати яйця, натертий сир, сіль, спеції та перець.
- Окремо з’єднати борошно, панірувальні сухарі й паприку.
- Кабачки обкачати в сухій суміші, занурити в кляр і обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки.
- Для соусу змішати сметану або йогурт із подрібненим кропом, часником, сіллю та перцем.
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