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Головна Смак Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт "по-турецьки"

Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт "по-турецьки"

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 21:04
Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт по-турецьки
Смажені кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків хочеться готувати їх якомога частіше, але завжди по-новому. Цей турецький рецепт приємно дивує поєднанням хрусткої скоринки, ніжної серединки та ароматного соусу. Страва виходить настільки ситною та смачною, що багато хто порівнює її з м’ясними закусками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 3 шт.;
  • вода — 2 л;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • сухий часник — 1 ч. л.;
  • яблучний оцет — 3 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець горошком — за смаком.

Для кляру:

  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 50 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сушена петрушка — 1 ч. л.;
  • приправа до м’яса — 1 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком.

Для панірування:

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  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • борошно — 100 г;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • сметана або густий йогурт — 150 г;
  • кріп — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль і перець — за смаком.
рецепт страви з кабачків
Приготування кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки очистити, нарізати великими шматочками та зробити неглибокі надрізи.
  2. У киплячу воду додати сіль, оцет, лавровий лист, перець і часник. Проварити кабачки 2–3 хвилини, після чого обсушити.
  3. Для кляру змішати яйця, натертий сир, сіль, спеції та перець.
  4. Окремо з’єднати борошно, панірувальні сухарі й паприку.
  5. Кабачки обкачати в сухій суміші, занурити в кляр і обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки.
  6. Для соусу змішати сметану або йогурт із подрібненим кропом, часником, сіллю та перцем.

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Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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