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Головна Смак Ось як треба готувати кабачки: збережіть рецепт на літо

Ось як треба готувати кабачки: збережіть рецепт на літо

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 15:44
Ось як треба готувати кабачки: збережіть рецепт на літо
Нарізаний кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон кабачків завжди хочеться знайти новий рецепт, який здивує смаком і простотою приготування. Ця страва поєднує ніжні овочі, повітряне тісто на кефірі та апетитну сирну скоринку. Готується все зі звичайних продуктів, а результат виходить настільки вдалим, що рецепт точно захочеться повторити ще не один раз.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • твердий сир — за смаком;
  • борошно — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.

Для тіста:

  • яйця — 3 шт.;
  • кефір або кисле молоко — 250 мл.;
  • борошно — 80–100 г;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • харчова сода — 1/3 ч. л.
рецепт страви з кабачків
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати кружальцями, приправити сіллю та перцем, злегка обкачати в борошні й обсмажити до золотистого кольору.
  2. Для тіста змішати яйця із сіллю та содою, додати кефір, подрібнений кріп і борошно. Замісити однорідне тісто без грудочок.
  3. Обсмажені кабачки залити тістом і готувати під кришкою на невеликому вогні приблизно 10 хвилин. 
  4. Потім обережно перевернути, викласти зверху кружальця помідора та посипати тертим сиром.
  5. Накрити кришкою і готувати ще близько 5 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.

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Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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