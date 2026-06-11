Ось як треба готувати кабачки: збережіть рецепт на літо
Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 15:44
Нарізаний кабачок. Фото: gospodynka.com.ua
У сезон кабачків завжди хочеться знайти новий рецепт, який здивує смаком і простотою приготування. Ця страва поєднує ніжні овочі, повітряне тісто на кефірі та апетитну сирну скоринку. Готується все зі звичайних продуктів, а результат виходить настільки вдалим, що рецепт точно захочеться повторити ще не один раз.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- твердий сир — за смаком;
- борошно — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Для тіста:
- яйця — 3 шт.;
- кефір або кисле молоко — 250 мл.;
- борошно — 80–100 г;
- кріп — 1 пучок;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- харчова сода — 1/3 ч. л.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати кружальцями, приправити сіллю та перцем, злегка обкачати в борошні й обсмажити до золотистого кольору.
- Для тіста змішати яйця із сіллю та содою, додати кефір, подрібнений кріп і борошно. Замісити однорідне тісто без грудочок.
- Обсмажені кабачки залити тістом і готувати під кришкою на невеликому вогні приблизно 10 хвилин.
- Потім обережно перевернути, викласти зверху кружальця помідора та посипати тертим сиром.
- Накрити кришкою і готувати ще близько 5 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.
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