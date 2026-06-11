Ось як треба готувати кабачки: збережіть рецепт на літо

Нарізаний кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон кабачків завжди хочеться знайти новий рецепт, який здивує смаком і простотою приготування. Ця страва поєднує ніжні овочі, повітряне тісто на кефірі та апетитну сирну скоринку. Готується все зі звичайних продуктів, а результат виходить настільки вдалим, що рецепт точно захочеться повторити ще не один раз.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

твердий сир — за смаком;

борошно — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Для тіста:

яйця — 3 шт.;

кефір або кисле молоко — 250 мл.;

борошно — 80–100 г;

кріп — 1 пучок;

сіль — 1/2 ч. л.;

харчова сода — 1/3 ч. л.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати кружальцями, приправити сіллю та перцем, злегка обкачати в борошні й обсмажити до золотистого кольору. Для тіста змішати яйця із сіллю та содою, додати кефір, подрібнений кріп і борошно. Замісити однорідне тісто без грудочок. Обсмажені кабачки залити тістом і готувати під кришкою на невеликому вогні приблизно 10 хвилин. Потім обережно перевернути, викласти зверху кружальця помідора та посипати тертим сиром. Накрити кришкою і готувати ще близько 5 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.

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