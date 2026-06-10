Рагу з кабачків та баклажанів: ділимося найкращим рецептом для обіду та вечері

Рагу з кабачків та баклажанів. Фото: кадр з відео

У сезон свіжих овочів це рагу стає справжньою знахідкою. Поєднання кабачків, баклажанів, картоплі та ароматної зелені робить страву соковитою, ситною та дуже смачною. Такий рецепт чудово підійде як для легкої вечері, так і для повноцінного обіду.

Рецепт опублікували на каналі Смачний перекус, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

баклажан — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

перець чилі — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

томатне пюре — за смаком;

кріп і петрушка — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

універсальна приправа — за смаком.

Приготування овочевого рагу. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю та моркву подрібнити й обсмажити до м’якості. Додати нарізаний болгарський перець, баклажан і кабачок, готувати ще кілька хвилин. Картоплю нарізати середніми шматочками та додати до овочів. Додати томатне пюре, сіль, перець і спеції. Влити трохи води та тушкувати під кришкою до готовності картоплі. Наприкінці додати подрібнену зелень і перець чилі за смаком. Перемішати та дати рагу настоятися кілька хвилин перед подачею.

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