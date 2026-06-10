Рагу из кабачков и баклажанов: делимся лучшим рецептом для обеда и ужина

Рагу из кабачков и баклажанов: делимся лучшим рецептом для ужина
Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 15:44
Рагу из кабачков и баклажанов. Фото: кадр из видео
В сезон свежих овощей это рагу становится настоящей находкой. Сочетание кабачков, баклажанов, картофеля и ароматной зелени делает блюдо сочным, сытным и очень вкусным. Такой рецепт прекрасно подойдет как для легкого ужина, так и для полноценного обеда.
Рецепт опубликовали на канале Вкусный перекус, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- баклажан — 1 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- перец чили — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатное пюре — по вкусу;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- универсальная приправа — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук и морковь измельчить и обжарить до мягкости.
- Добавить нарезанный болгарский перец, баклажан и кабачок, готовить еще несколько минут.
- Картофель нарезать средними кусочками и добавить к овощам.
- Добавить томатное пюре, соль, перец и специи. Влить немного воды и тушить под крышкой до готовности картофеля.
- В конце добавить измельченную зелень и перец чили по вкусу.
- Перемешать и дать рагу настояться несколько минут перед подачей.
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