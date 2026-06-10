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Главная Вкус Рагу из кабачков и баклажанов: делимся лучшим рецептом для ужина

Рагу из кабачков и баклажанов: делимся лучшим рецептом для ужина

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 15:44
Рагу из кабачков и баклажанов: делимся лучшим рецептом для обеда и ужина
Рагу из кабачков и баклажанов. Фото: кадр из видео

В сезон свежих овощей это рагу становится настоящей находкой. Сочетание кабачков, баклажанов, картофеля и ароматной зелени делает блюдо сочным, сытным и очень вкусным. Такой рецепт прекрасно подойдет как для легкого ужина, так и для полноценного обеда.

Рецепт опубликовали на канале Вкусный перекус, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 800 г;
  • баклажан — 1 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • перец чили — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • томатное пюре — по вкусу;
  • укроп и петрушка — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • универсальная приправа — по вкусу.
рецепт овочевого рагу з кабачків та баклажанів
Приготовление овощного рагу. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук и морковь измельчить и обжарить до мягкости.
  2. Добавить нарезанный болгарский перец, баклажан и кабачок, готовить еще несколько минут.
  3. Картофель нарезать средними кусочками и добавить к овощам.
  4. Добавить томатное пюре, соль, перец и специи. Влить немного воды и тушить под крышкой до готовности картофеля.
  5. В конце добавить измельченную зелень и перец чили по вкусу.
  6. Перемешать и дать рагу настояться несколько минут перед подачей.

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рецепт овощное рагу кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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