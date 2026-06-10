Рагу из кабачков и баклажанов: делимся лучшим рецептом для обеда и ужина

Рагу из кабачков и баклажанов. Фото: кадр из видео

В сезон свежих овощей это рагу становится настоящей находкой. Сочетание кабачков, баклажанов, картофеля и ароматной зелени делает блюдо сочным, сытным и очень вкусным. Такой рецепт прекрасно подойдет как для легкого ужина, так и для полноценного обеда.

Рецепт опубликовали на канале Вкусный перекус, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 800 г;

баклажан — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

перец чили — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

томатное пюре — по вкусу;

укроп и петрушка — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

универсальная приправа — по вкусу.

Приготовление овощного рагу. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук и морковь измельчить и обжарить до мягкости. Добавить нарезанный болгарский перец, баклажан и кабачок, готовить еще несколько минут. Картофель нарезать средними кусочками и добавить к овощам. Добавить томатное пюре, соль, перец и специи. Влить немного воды и тушить под крышкой до готовности картофеля. В конце добавить измельченную зелень и перец чили по вкусу. Перемешать и дать рагу настояться несколько минут перед подачей.

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