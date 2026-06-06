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Главная Вкус Самые вкусные запеченные кабачки: беспроигрышный рецепт на лето

Самые вкусные запеченные кабачки: беспроигрышный рецепт на лето

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 14:44
Самые вкусные запеченные кабачки: беспроигрышный рецепт на лето
Запеченные кабачки. Фото: кадр из видео

Запеченные кабачки — это тот вариант, когда из простых ингредиентов получается невероятно вкусное блюдо. Они получаются нежными внутри, с легкой корочкой сверху и ароматным сырным слоем. Такой рецепт легко станет любимым в летнем меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 3-4 ст. л.;
  • твердый сыр — 100-150 г.

Для соуса:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок.
рецепт запечених кабачків
Кабачки и соус. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать пластинками, добавить соль, перец и растительное масло, хорошо перемешать.
  2. Добавить муку и аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт.
  3. Выложить кабачки на противень в один слой, посыпать сухарями и запекать при температуре 180°C примерно 30 минут.
  4. Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и укроп.
  5. Готовые кабачки смазать соусом, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

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Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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