Самые вкусные запеченные кабачки: беспроигрышный рецепт на лето
Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 14:44
Запеченные кабачки. Фото: кадр из видео
Запеченные кабачки — это тот вариант, когда из простых ингредиентов получается невероятно вкусное блюдо. Они получаются нежными внутри, с легкой корочкой сверху и ароматным сырным слоем. Такой рецепт легко станет любимым в летнем меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- мука — 2-3 ст. л.;
- панировочные сухари — 3-4 ст. л.;
- твердый сыр — 100-150 г.
Для соуса:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — небольшой пучок.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать пластинками, добавить соль, перец и растительное масло, хорошо перемешать.
- Добавить муку и аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт.
- Выложить кабачки на противень в один слой, посыпать сухарями и запекать при температуре 180°C примерно 30 минут.
- Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и укроп.
- Готовые кабачки смазать соусом, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Читайте также:
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Реклама