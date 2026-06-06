Самые вкусные запеченные кабачки: беспроигрышный рецепт на лето

Запеченные кабачки. Фото: кадр из видео

Запеченные кабачки — это тот вариант, когда из простых ингредиентов получается невероятно вкусное блюдо. Они получаются нежными внутри, с легкой корочкой сверху и ароматным сырным слоем. Такой рецепт легко станет любимым в летнем меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

мука — 2-3 ст. л.;

панировочные сухари — 3-4 ст. л.;

твердый сыр — 100-150 г.

Для соуса:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — небольшой пучок.

Кабачки и соус. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки нарезать пластинками, добавить соль, перец и растительное масло, хорошо перемешать. Добавить муку и аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт. Выложить кабачки на противень в один слой, посыпать сухарями и запекать при температуре 180°C примерно 30 минут. Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и укроп. Готовые кабачки смазать соусом, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

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