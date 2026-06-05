Кабачковые бургеры без вреда для фигуры: понадобится 350 г фарша
Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 21:04
Кабачковые бургеры. Фото: кадр из видео
Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте приготовить необычные кабачковые бургеры. Сочетание нежного куриного фарша, сочных кабачков и расплавленного сыра делает блюдо легким, но в то же время очень сытным. Такой ужин понравится даже тем, кто не слишком любит овощи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2-3 шт.;
- куриный фарш — 350 г;
- сыр сулугуни, моцарелла или твердый сыр— 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- итальянские травы — по вкусу;
- перец и другие специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на терке, слегка посолить и оставить на несколько минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Смешать кабачки с куриным фаршем, яйцами, панировочными сухарями, специями и половиной натертого сыра. Хорошо вымешать массу до однородности.
- Сформировать небольшие круглые булочки или большие котлеты, выложить их на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпать оставшимся сыром.
- Запекать при температуре 180°C примерно 25-30 минут до золотистой корочки.
- Сделать бургеры с начинкой из сыра и помидоров.
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