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Главная Вкус Кабачковые бургеры без вреда для фигуры: понадобится 350 г фарша

Кабачковые бургеры без вреда для фигуры: понадобится 350 г фарша

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 21:04
Кабачковые бургеры без вреда для фигуры: понадобится 350 г фарша
Кабачковые бургеры. Фото: кадр из видео

Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте приготовить необычные кабачковые бургеры. Сочетание нежного куриного фарша, сочных кабачков и расплавленного сыра делает блюдо легким, но в то же время очень сытным. Такой ужин понравится даже тем, кто не слишком любит овощи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2-3 шт.;
  • куриный фарш — 350 г;
  • сыр сулугуни, моцарелла или твердый сыр— 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • итальянские травы — по вкусу;
  • перец и другие специи — по вкусу.
рецепт бургерів з кабчків
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на терке, слегка посолить и оставить на несколько минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Смешать кабачки с куриным фаршем, яйцами, панировочными сухарями, специями и половиной натертого сыра. Хорошо вымешать массу до однородности.
  3. Сформировать небольшие круглые булочки или большие котлеты, выложить их на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпать оставшимся сыром.
  4. Запекать при температуре 180°C примерно 25-30 минут до золотистой корочки.
  5. Сделать бургеры с начинкой из сыра и помидоров.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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