Кабачковые бургеры без вреда для фигуры: понадобится 350 г фарша

Кабачковые бургеры. Фото: кадр из видео

Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте приготовить необычные кабачковые бургеры. Сочетание нежного куриного фарша, сочных кабачков и расплавленного сыра делает блюдо легким, но в то же время очень сытным. Такой ужин понравится даже тем, кто не слишком любит овощи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2-3 шт.;

куриный фарш — 350 г;

сыр сулугуни, моцарелла или твердый сыр— 150 г;

яйца — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

соль — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу;

перец и другие специи — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке, слегка посолить и оставить на несколько минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Смешать кабачки с куриным фаршем, яйцами, панировочными сухарями, специями и половиной натертого сыра. Хорошо вымешать массу до однородности. Сформировать небольшие круглые булочки или большие котлеты, выложить их на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпать оставшимся сыром. Запекать при температуре 180°C примерно 25-30 минут до золотистой корочки. Сделать бургеры с начинкой из сыра и помидоров.

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