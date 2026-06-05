Кабачкові бургери без шкоди для фігури: знадобиться 350 г фаршу

Кабачкові бургери. Фото: кадр з відео

Якщо звичайні котлети вже набридли, спробуйте приготувати незвичайні кабачкові бургери. Поєднання ніжного курячого фаршу, соковитих кабачків і розплавленого сиру робить страву легкою, але водночас дуже ситною. Така вечеря сподобається навіть тим, хто не надто любить овочі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2–3 шт.;

курячий фарш — 350 г;

сир сулугуні, моцарела або твердий сир — 150 г;

яйця — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.;

сіль — за смаком;

італійські трави — за смаком;

перець та інші спеції — за смаком.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, злегка посолити та залишити на кілька хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину. Змішати кабачки з курячим фаршем, яйцями, панірувальними сухарями, спеціями та половиною натертого сиру. Добре вимішати масу до однорідності. Сформувати невеликі круглі булочки або великі котлети, викласти їх на деко, застелене пергаментом. Зверху посипати рештою сиру. Запікати при температурі 180°C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки. Зробити бургери з начинкою з сиру та помідорів.

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