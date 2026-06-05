Кабачкові бургери без шкоди для фігури: знадобиться 350 г фаршу
Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 21:04
Кабачкові бургери. Фото: кадр з відео
Якщо звичайні котлети вже набридли, спробуйте приготувати незвичайні кабачкові бургери. Поєднання ніжного курячого фаршу, соковитих кабачків і розплавленого сиру робить страву легкою, але водночас дуже ситною. Така вечеря сподобається навіть тим, хто не надто любить овочі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2–3 шт.;
- курячий фарш — 350 г;
- сир сулугуні, моцарела або твердий сир — 150 г;
- яйця — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- італійські трави — за смаком;
- перець та інші спеції — за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на тертці, злегка посолити та залишити на кілька хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину.
- Змішати кабачки з курячим фаршем, яйцями, панірувальними сухарями, спеціями та половиною натертого сиру. Добре вимішати масу до однорідності.
- Сформувати невеликі круглі булочки або великі котлети, викласти їх на деко, застелене пергаментом. Зверху посипати рештою сиру.
- Запікати при температурі 180°C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки.
- Зробити бургери з начинкою з сиру та помідорів.
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