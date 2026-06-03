Рецепт замість котлет: знадобиться 500 г фаршу та плавлений сир
Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 21:04
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Звичайні котлети можуть набриднути, але цей варіант точно здивує. Усередині ховається ніжна сирна начинка, яка робить страву соковитою та ароматною. Готується просто, а результат виходить як у ресторанній подачі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- борошно — 2 ст. л.;
- кріп — за смаком;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- імбир — 1 ч. л.;
- мускатний горіх — 1 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Спочатку приготувати сирну начинку: плавлений сир змішати із м’яким вершковим маслом і дрібно нарізаним кропом до однорідної маси. За потреби охолодити для зручнішого формування.
- У фарш додати яйце, молоко, сухарі, дрібно натерту цибулю, часник і спеції. Добре вимішати до однорідної маси.
- Сформувати котлети, вкладаючи всередину сирну начинку, ретельно защипнути краї та злегка обкатати у борошні.
- Обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки, після чого довести до готовності в духовці при 180°C приблизно 12–15 хвилин.
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