Рецепт замість котлет: знадобиться 500 г фаршу та плавлений сир

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Звичайні котлети можуть набриднути, але цей варіант точно здивує. Усередині ховається ніжна сирна начинка, яка робить страву соковитою та ароматною. Готується просто, а результат виходить як у ресторанній подачі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

плавлений сирок — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

панірувальні сухарі — 3 ст. л.;

молоко — 200 мл;

борошно — 2 ст. л.;

кріп — за смаком;

копчена паприка — 1 ч. л.;

імбир — 1 ч. л.;

мускатний горіх — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження.

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Спочатку приготувати сирну начинку: плавлений сир змішати із м’яким вершковим маслом і дрібно нарізаним кропом до однорідної маси. За потреби охолодити для зручнішого формування. У фарш додати яйце, молоко, сухарі, дрібно натерту цибулю, часник і спеції. Добре вимішати до однорідної маси. Сформувати котлети, вкладаючи всередину сирну начинку, ретельно защипнути краї та злегка обкатати у борошні. Обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки, після чого довести до готовності в духовці при 180°C приблизно 12–15 хвилин.

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