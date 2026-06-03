Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт замість котлет: знадобиться 500 г фаршу та плавлений сир

Рецепт замість котлет: знадобиться 500 г фаршу та плавлений сир

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 21:04
Рецепт замість котлет: знадобиться 500 г фаршу та плавлений сир
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Звичайні котлети можуть набриднути, але цей варіант точно здивує. Усередині ховається ніжна сирна начинка, яка робить страву соковитою та ароматною. Готується просто, а результат виходить як у ресторанній подачі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
  • молоко — 200 мл;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • кріп — за смаком;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • імбир — 1 ч. л.;
  • мускатний горіх — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт котлет з плавленим сиром
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Спочатку приготувати сирну начинку: плавлений сир змішати із м’яким вершковим маслом і дрібно нарізаним кропом до однорідної маси. За потреби охолодити для зручнішого формування.
  2. У фарш додати яйце, молоко, сухарі, дрібно натерту цибулю, часник і спеції. Добре вимішати до однорідної маси.
  3. Сформувати котлети, вкладаючи всередину сирну начинку, ретельно защипнути краї та злегка обкатати у борошні.
  4. Обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки, після чого довести до готовності в духовці при 180°C приблизно 12–15 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Читайте також:
рецепт котлети м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації