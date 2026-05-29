Забутий рецепт шкільних котлет із підливою: готуються без хліба
Дата публікації: 29 травня 2026 21:04
Шкільні котлети.
Ті самі шкільні котлети з підливою, які багато хто пам’ятає з дитинства, можна легко приготувати вдома. Завдяки салу та картоплі вони виходять дуже соковитими й ніжними навіть без додавання хліба. Ароматна томатна підлива робить страву ще смачнішою та чудово доповнює будь-який гарнір.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- філе індички або інше м’ясо — 600 г.;
- сало — 250 г.;
- цибуля — 2 шт.;
- картопля — 2 невеликі шт.;
- яйце — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики.;
- панірувальні сухарі — 1 склянка.;
- молоко — 1 склянка.;
- сіль — за смаком.;
- перець, спеції — за смаком.
Для підливи:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- борошно — 1–1,5 ст. л.;
- вершкове масло — 20 г.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- бульйон або вода — 330 мл.;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Панірувальні сухарі залити молоком і залишити на кілька хвилин, щоб вони набухли.
- М’ясо, сало, цибулю, картоплю та часник подрібнити через м’ясорубку або блендером.
- Додати яйце, сухарі, сіль і спеції, добре вимішати фарш до однорідності.
- Сформувати котлети та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.
- Перекласти котлети у форму, накрити фольгою та запікати приблизно 20–25 хвилин.
- Для підливи обсмажити цибулю та моркву, додати вершкове масло й борошно.
- Потім додати томатну пасту, бульйон або воду, лавровий лист, сіль і перець. Проварити кілька хвилин до легкої густоти.
