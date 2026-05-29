Забутий рецепт шкільних котлет із підливою: готуються без хліба

Шкільні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ті самі шкільні котлети з підливою, які багато хто пам’ятає з дитинства, можна легко приготувати вдома. Завдяки салу та картоплі вони виходять дуже соковитими й ніжними навіть без додавання хліба. Ароматна томатна підлива робить страву ще смачнішою та чудово доповнює будь-який гарнір.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

філе індички або інше м’ясо — 600 г.;

сало — 250 г.;

цибуля — 2 шт.;

картопля — 2 невеликі шт.;

яйце — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики.;

панірувальні сухарі — 1 склянка.;

молоко — 1 склянка.;

сіль — за смаком.;

перець, спеції — за смаком.

Для підливи:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

борошно — 1–1,5 ст. л.;

вершкове масло — 20 г.;

томатна паста — 1 ст. л.;

бульйон або вода — 330 мл.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

сіль, перець — за смаком.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Панірувальні сухарі залити молоком і залишити на кілька хвилин, щоб вони набухли. М’ясо, сало, цибулю, картоплю та часник подрібнити через м’ясорубку або блендером. Додати яйце, сухарі, сіль і спеції, добре вимішати фарш до однорідності. Сформувати котлети та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Перекласти котлети у форму, накрити фольгою та запікати приблизно 20–25 хвилин. Для підливи обсмажити цибулю та моркву, додати вершкове масло й борошно. Потім додати томатну пасту, бульйон або воду, лавровий лист, сіль і перець. Проварити кілька хвилин до легкої густоти.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Читайте також:

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.