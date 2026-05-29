Забутий рецепт шкільних котлет із підливою: готуються без хліба

Дата публікації: 29 травня 2026 21:04
Шкільні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ті самі шкільні котлети з підливою, які багато хто пам’ятає з дитинства, можна легко приготувати вдома. Завдяки салу та картоплі вони виходять дуже соковитими й ніжними навіть без додавання хліба. Ароматна томатна підлива робить страву ще смачнішою та чудово доповнює будь-який гарнір.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • філе індички або інше м’ясо — 600 г.;
  • сало — 250 г.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • картопля — 2 невеликі шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики.;
  • панірувальні сухарі — 1 склянка.;
  • молоко — 1 склянка.;
  • сіль — за смаком.;
  • перець, спеції — за смаком.

Для підливи:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • борошно — 1–1,5 ст. л.;
  • вершкове масло — 20 г.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • бульйон або вода — 330 мл.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • сіль, перець — за смаком.
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Панірувальні сухарі залити молоком і залишити на кілька хвилин, щоб вони набухли.
  2. М’ясо, сало, цибулю, картоплю та часник подрібнити через м’ясорубку або блендером.
  3. Додати яйце, сухарі, сіль і спеції, добре вимішати фарш до однорідності.
  4. Сформувати котлети та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. 
  5. Перекласти котлети у форму, накрити фольгою та запікати приблизно 20–25 хвилин.
  6. Для підливи обсмажити цибулю та моркву, додати вершкове масло й борошно. 
  7. Потім додати томатну пасту, бульйон або воду, лавровий лист, сіль і перець. Проварити кілька хвилин до легкої густоти.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
