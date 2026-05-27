Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Котлети на вечерю за 10 хвилин: знадобиться фарш та кабачок

Котлети на вечерю за 10 хвилин: знадобиться фарш та кабачок

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 21:04
Котлети на вечерю за 10 хвилин: знадобиться фарш та кабачок
Котлети з куркою та кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Котлети з кабачком — це простий спосіб зробити звичайний фарш набагато ніжнішим і соковитішим. Завдяки вівсяним пластівцям вони добре тримають форму, а всередині залишаються м’якими та ароматними. Така страва чудово підходить для швидкої сімейної вечері. Подавати котлети можна з овочами, картоплею або легким соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (350 г.);
  • цибуля — 1 шт.;
  • курячий фарш — 500 г.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком.;
  • кріп — 20 г.;
  • вівсяні пластівці — 100 г.;
  • олія — для смаження.
рецепт котлет з кабачками
Фарш з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
  2. Цибулю та кріп дрібно нарізати.
  3. У мисці змішати курячий фарш, кабачок, цибулю, кріп, яйце, сметану, сіль і перець.
  4. Додати вівсяні пластівці, перемішати та залишити масу на 10 хвилин.
  5. Сформувати невеликі котлети та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.
  6. Наприкінці накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Читайте також:
рецепт котлети кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації