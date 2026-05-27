Котлети на вечерю за 10 хвилин: знадобиться фарш та кабачок

Котлети з куркою та кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Котлети з кабачком — це простий спосіб зробити звичайний фарш набагато ніжнішим і соковитішим. Завдяки вівсяним пластівцям вони добре тримають форму, а всередині залишаються м’якими та ароматними. Така страва чудово підходить для швидкої сімейної вечері. Подавати котлети можна з овочами, картоплею або легким соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (350 г.);

цибуля — 1 шт.;

курячий фарш — 500 г.;

сметана — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком.;

кріп — 20 г.;

вівсяні пластівці — 100 г.;

олія — для смаження.

Фарш з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину. Цибулю та кріп дрібно нарізати. У мисці змішати курячий фарш, кабачок, цибулю, кріп, яйце, сметану, сіль і перець. Додати вівсяні пластівці, перемішати та залишити масу на 10 хвилин. Сформувати невеликі котлети та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Наприкінці накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні.

