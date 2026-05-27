Котлети на вечерю за 10 хвилин: знадобиться фарш та кабачок
Дата публікації: 27 травня 2026 21:04
Котлети з куркою та кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Котлети з кабачком — це простий спосіб зробити звичайний фарш набагато ніжнішим і соковитішим. Завдяки вівсяним пластівцям вони добре тримають форму, а всередині залишаються м’якими та ароматними. Така страва чудово підходить для швидкої сімейної вечері. Подавати котлети можна з овочами, картоплею або легким соусом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (350 г.);
- цибуля — 1 шт.;
- курячий фарш — 500 г.;
- сметана — 2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець — за смаком.;
- кріп — 20 г.;
- вівсяні пластівці — 100 г.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
- Цибулю та кріп дрібно нарізати.
- У мисці змішати курячий фарш, кабачок, цибулю, кріп, яйце, сметану, сіль і перець.
- Додати вівсяні пластівці, перемішати та залишити масу на 10 хвилин.
- Сформувати невеликі котлети та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.
- Наприкінці накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні.
