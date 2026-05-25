Головна Смак Котлети з кабачків по новому: спробуйте цей рецепт, поки сезон

Дата публікації: 25 травня 2026 21:04
Котлети з кабачків. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачкові котлети — одна з найкращих страв у сезон свіжих овочів. Вони виходять ніжними всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Завдяки поєднанню кабачка, картоплі та моркви смак стає більш насиченим і збалансованим. А простий сметанно-часниковий соус ідеально доповнює страву, роблячи її ще більш ароматною та домашньою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. середні.;
  • морква — 1 шт. середня.;
  • картопля — 2 шт. невеликі.;
  • яйця — 2 шт.;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики.;
  • петрушка — 10 г.;
  • сіль, перець — за смаком.;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • сметана — 60 г.;
  • майонез — 60 г.;
  • часник — 2 зубчики.;
  • кріп — 10 г.
Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти, посолити та залишити на 10–15 хвилин, після чого ретельно відтиснути зайву рідину.
  2. Моркву й картоплю натерти на тертці, картоплю також добре віджати.
  3. З’єднати всі овочі в мисці, додати яйця, манку, подрібнений часник, зелень, сіль і перець.
  4. Перемішати до однорідної маси та залишити на 10–15 хвилин, щоб манка набухла.
  5. Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій пательні до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Для соусу змішати сметану, майонез, часник і кріп. Подавати котлети гарячими з соусом.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
