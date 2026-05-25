Котлети з кабачків по новому: спробуйте цей рецепт, поки сезон
Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 21:04
Котлети з кабачків. Фото: smakuiemo.com.ua
Кабачкові котлети — одна з найкращих страв у сезон свіжих овочів. Вони виходять ніжними всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Завдяки поєднанню кабачка, картоплі та моркви смак стає більш насиченим і збалансованим. А простий сметанно-часниковий соус ідеально доповнює страву, роблячи її ще більш ароматною та домашньою.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. середні.;
- морква — 1 шт. середня.;
- картопля — 2 шт. невеликі.;
- яйця — 2 шт.;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики.;
- петрушка — 10 г.;
- сіль, перець — за смаком.;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- сметана — 60 г.;
- майонез — 60 г.;
- часник — 2 зубчики.;
- кріп — 10 г.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти, посолити та залишити на 10–15 хвилин, після чого ретельно відтиснути зайву рідину.
- Моркву й картоплю натерти на тертці, картоплю також добре віджати.
- З’єднати всі овочі в мисці, додати яйця, манку, подрібнений часник, зелень, сіль і перець.
- Перемішати до однорідної маси та залишити на 10–15 хвилин, щоб манка набухла.
- Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій пательні до золотистої скоринки з обох боків.
- Для соусу змішати сметану, майонез, часник і кріп. Подавати котлети гарячими з соусом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Читайте також:
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Реклама