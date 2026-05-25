Котлети з кабачків по новому: спробуйте цей рецепт, поки сезон

Кабачкові котлети — одна з найкращих страв у сезон свіжих овочів. Вони виходять ніжними всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Завдяки поєднанню кабачка, картоплі та моркви смак стає більш насиченим і збалансованим. А простий сметанно-часниковий соус ідеально доповнює страву, роблячи її ще більш ароматною та домашньою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. середні.;

морква — 1 шт. середня.;

картопля — 2 шт. невеликі.;

яйця — 2 шт.;

манна крупа — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики.;

петрушка — 10 г.;

сіль, перець — за смаком.;

олія — для смаження.

Для соусу:

сметана — 60 г.;

майонез — 60 г.;

часник — 2 зубчики.;

кріп — 10 г.

Спосіб приготування

Кабачки натерти, посолити та залишити на 10–15 хвилин, після чого ретельно відтиснути зайву рідину. Моркву й картоплю натерти на тертці, картоплю також добре віджати. З’єднати всі овочі в мисці, додати яйця, манку, подрібнений часник, зелень, сіль і перець. Перемішати до однорідної маси та залишити на 10–15 хвилин, щоб манка набухла. Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій пательні до золотистої скоринки з обох боків. Для соусу змішати сметану, майонез, часник і кріп. Подавати котлети гарячими з соусом.

