Котлеты из кабачков по новому: попробуйте этот рецепт, пока сезон

Котлеты из кабачков. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачковые котлеты — одно из лучших блюд в сезон свежих овощей. Они получаются нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Благодаря сочетанию кабачка, картофеля и моркови вкус становится более насыщенным и сбалансированным. А простой сметанно-чесночный соус идеально дополняет блюдо, делая его еще более ароматным и домашним.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

манная крупа — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 10 г;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Для соуса:

сметана — 60 г.;

майонез — 60 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 10 г.

Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть, посолить и оставить на 10-15 минут, после чего тщательно отжать лишнюю жидкость. Морковь и картофель натереть на терке, картофель также хорошо отжать. Соединить все овощи в миске, добавить яйца, манку, измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Перемешать до однородной массы и оставить на 10-15 минут, чтобы манка набухла. Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Для соуса смешать сметану, майонез, чеснок и укроп. Подавать котлеты горячими с соусом.

