Котлеты из кабачков по новому: попробуйте этот рецепт, пока сезон
Дата публикации 25 мая 2026 21:04
Котлеты из кабачков. Фото: smakuiemo.com.ua
Кабачковые котлеты — одно из лучших блюд в сезон свежих овощей. Они получаются нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Благодаря сочетанию кабачка, картофеля и моркови вкус становится более насыщенным и сбалансированным. А простой сметанно-чесночный соус идеально дополняет блюдо, делая его еще более ароматным и домашним.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — 10 г;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Для соуса:
- сметана — 60 г.;
- майонез — 60 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — 10 г.
Способ приготовления
- Кабачки натереть, посолить и оставить на 10-15 минут, после чего тщательно отжать лишнюю жидкость.
- Морковь и картофель натереть на терке, картофель также хорошо отжать.
- Соединить все овощи в миске, добавить яйца, манку, измельченный чеснок, зелень, соль и перец.
- Перемешать до однородной массы и оставить на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
- Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
- Для соуса смешать сметану, майонез, чеснок и укроп. Подавать котлеты горячими с соусом.
