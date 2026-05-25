Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Котлеты из кабачков по новому: попробуйте этот рецепт, пока сезон

Котлеты из кабачков по новому: попробуйте этот рецепт, пока сезон

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 21:04
Котлеты из кабачков по новому: попробуйте этот рецепт, пока сезон
Котлеты из кабачков. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачковые котлеты — одно из лучших блюд в сезон свежих овощей. Они получаются нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Благодаря сочетанию кабачка, картофеля и моркови вкус становится более насыщенным и сбалансированным. А простой сметанно-чесночный соус идеально дополняет блюдо, делая его еще более ароматным и домашним.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка — 10 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Для соуса:

  • сметана — 60 г.;
  • майонез — 60 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 10 г.
рецепт котлет з кабачками
Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть, посолить и оставить на 10-15 минут, после чего тщательно отжать лишнюю жидкость.
  2. Морковь и картофель натереть на терке, картофель также хорошо отжать.
  3. Соединить все овощи в миске, добавить яйца, манку, измельченный чеснок, зелень, соль и перец.
  4. Перемешать до однородной массы и оставить на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
  5. Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Для соуса смешать сметану, майонез, чеснок и укроп. Подавать котлеты горячими с соусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Читайте также:

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

рецепт котлеты кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации