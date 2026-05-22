Україна
Главная Вкус Котлеты с овощами на пару: понадобится 800 г фарша

Котлеты с овощами на пару: понадобится 800 г фарша

Дата публикации 22 мая 2026 21:04
Котлеты с овощами на пару: понадобится 800 г фарша
Котлеты с овощами на пару. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты — пример того, как обычный фарш можно превратить в нежное, сочное и полезное блюдо без капли жарки. Благодаря овощной смеси они получаются мягкими, ароматными и совсем не сухими, а манка придает им правильную структуру.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясо (свинина с небольшим жирком) — 800 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • овощная смесь (кукуруза, горошек, морковь, фасоль) — 150 г.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Для паровой основы:

  • вода — 1 л.;
  • перец чили — несколько колец;
  • перец горошком — несколько шт;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • петрушка — 1 веточка.

Для соуса:

  • греческий йогурт — по вкусу.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соленый огурец — 1 шт.
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Мясо пропустить через мясорубку вместе с луком и чесноком.
  2. Добавить овощную смесь, сметану, манку, соль и перец. Тщательно перемешать и оставить фарш на 30 минут.
  3. В воду для пара добавить специи и довести до кипения.
  4. Сформировать котлеты влажными руками и выложить на решетку.
  5. Готовить на пару примерно 40 минут под крышкой.
  6. Для соуса смешать йогурт с чесноком и натертым огурцом. Подавать котлеты горячими с соусом и зеленью.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
