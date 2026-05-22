Котлеты с овощами на пару: понадобится 800 г фарша
Дата публикации 22 мая 2026 21:04
Котлеты с овощами на пару. Фото: smakuiemo.com.ua
Эти котлеты — пример того, как обычный фарш можно превратить в нежное, сочное и полезное блюдо без капли жарки. Благодаря овощной смеси они получаются мягкими, ароматными и совсем не сухими, а манка придает им правильную структуру.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясо (свинина с небольшим жирком) — 800 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- овощная смесь (кукуруза, горошек, морковь, фасоль) — 150 г.;
- сметана — 2 ст. л.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для паровой основы:
- вода — 1 л.;
- перец чили — несколько колец;
- перец горошком — несколько шт;
- лавровый лист — 2 шт.;
- петрушка — 1 веточка.
Для соуса:
- греческий йогурт — по вкусу.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соленый огурец — 1 шт.
Способ приготовления
- Мясо пропустить через мясорубку вместе с луком и чесноком.
- Добавить овощную смесь, сметану, манку, соль и перец. Тщательно перемешать и оставить фарш на 30 минут.
- В воду для пара добавить специи и довести до кипения.
- Сформировать котлеты влажными руками и выложить на решетку.
- Готовить на пару примерно 40 минут под крышкой.
- Для соуса смешать йогурт с чесноком и натертым огурцом. Подавать котлеты горячими с соусом и зеленью.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
