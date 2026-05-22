Котлеты с овощами на пару: понадобится 800 г фарша

Котлеты с овощами на пару. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты — пример того, как обычный фарш можно превратить в нежное, сочное и полезное блюдо без капли жарки. Благодаря овощной смеси они получаются мягкими, ароматными и совсем не сухими, а манка придает им правильную структуру.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мясо (свинина с небольшим жирком) — 800 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

овощная смесь (кукуруза, горошек, морковь, фасоль) — 150 г.;

сметана — 2 ст. л.;

манная крупа — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Для паровой основы:

вода — 1 л.;

перец чили — несколько колец;

перец горошком — несколько шт;

лавровый лист — 2 шт.;

петрушка — 1 веточка.

Для соуса:

греческий йогурт — по вкусу.;

чеснок — 1 зубчик;

соленый огурец — 1 шт.

Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Мясо пропустить через мясорубку вместе с луком и чесноком. Добавить овощную смесь, сметану, манку, соль и перец. Тщательно перемешать и оставить фарш на 30 минут. В воду для пара добавить специи и довести до кипения. Сформировать котлеты влажными руками и выложить на решетку. Готовить на пару примерно 40 минут под крышкой. Для соуса смешать йогурт с чесноком и натертым огурцом. Подавать котлеты горячими с соусом и зеленью.

