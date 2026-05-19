Главная Вкус Очень сочные котлеты: понадобится куриный фарш и 200 г кабачков

Дата публикации 19 мая 2026 21:04
Котлеты с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты легко могут стать любимым блюдом на каждый день, ведь получаются удивительно сочными и нежными даже без сложных ингредиентов. Кабачок в фарше делает текстуру более мягкой, добавляет легкую свежесть и помогает сохранить естественную сочность мяса. Сочетание куриного филе грудки и бедра дает идеальный баланс вкуса и нежности, а лук и чеснок добавляют аромата.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриный фарш (из филе грудки) — 175 г;
  • куриный фарш (из филе бедра) — 175 г.;
  • молодой кабачок — 230 г;
  • лук — 25 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу.
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. В миске соединить куриный фарш, отжатый кабачок, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок и соль. Тщательно перемешать до однородной массы.
  3. Сформировать котлеты желаемого размера и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности примерно 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
