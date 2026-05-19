Очень сочные котлеты: понадобится куриный фарш и 200 г кабачков

Котлеты с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты легко могут стать любимым блюдом на каждый день, ведь получаются удивительно сочными и нежными даже без сложных ингредиентов. Кабачок в фарше делает текстуру более мягкой, добавляет легкую свежесть и помогает сохранить естественную сочность мяса. Сочетание куриного филе грудки и бедра дает идеальный баланс вкуса и нежности, а лук и чеснок добавляют аромата.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриный фарш (из филе грудки) — 175 г;

куриный фарш (из филе бедра) — 175 г.;

молодой кабачок — 230 г;

лук — 25 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, хорошо отжать лишнюю жидкость. В миске соединить куриный фарш, отжатый кабачок, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок и соль. Тщательно перемешать до однородной массы. Сформировать котлеты желаемого размера и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки с обеих сторон. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности примерно 15 минут.

