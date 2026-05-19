Очень сочные котлеты: понадобится куриный фарш и 200 г кабачков
Дата публикации 19 мая 2026 21:04
Котлеты с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Эти котлеты легко могут стать любимым блюдом на каждый день, ведь получаются удивительно сочными и нежными даже без сложных ингредиентов. Кабачок в фарше делает текстуру более мягкой, добавляет легкую свежесть и помогает сохранить естественную сочность мяса. Сочетание куриного филе грудки и бедра дает идеальный баланс вкуса и нежности, а лук и чеснок добавляют аромата.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриный фарш (из филе грудки) — 175 г;
- куриный фарш (из филе бедра) — 175 г.;
- молодой кабачок — 230 г;
- лук — 25 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, хорошо отжать лишнюю жидкость.
- В миске соединить куриный фарш, отжатый кабачок, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок и соль. Тщательно перемешать до однородной массы.
- Сформировать котлеты желаемого размера и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки с обеих сторон.
- Уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности примерно 15 минут.
