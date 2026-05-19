Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Дуже соковиті котлети: знадобиться курячий фарш та 200 г кабачків

Дуже соковиті котлети: знадобиться курячий фарш та 200 г кабачків

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 21:04
Дуже соковиті котлети: знадобиться курячий фарш та 200 г кабачків
Котлети з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети легко можуть стати улюбленою стравою на кожен день, адже виходять напрочуд соковитими та ніжними навіть без складних інгредієнтів. Кабачок у фарші робить текстуру більш м’якою, додає легку свіжість і допомагає зберегти природну соковитість м’яса. Поєднання курячого філе грудки та стегна дає ідеальний баланс смаку та ніжності, а цибуля й часник додають аромату. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курячий фарш (з філе грудки) — 175 г.;
  • курячий фарш (з філе стегна) — 175 г.;
  • молодий кабачок — 230 г.;
  • цибуля — 25 г.;
  • часник — 1 зубчик.;
  • сіль — за смаком.
рецепт котлет з кабачків
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на великій тертці, добре відтиснути зайву рідину.
  2. У мисці з’єднати курячий фарш, віджатий кабачок, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник і сіль. Ретельно перемішати до однорідної маси.
  3. Сформувати котлети бажаного розміру та обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотистої скоринки з обох боків.
  4. Зменшити вогонь, накрити кришкою і довести до готовності приблизно 15 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Читайте також:
рецепт котлети кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації