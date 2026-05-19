Дуже соковиті котлети: знадобиться курячий фарш та 200 г кабачків

Котлети з кабачками.

Ці котлети легко можуть стати улюбленою стравою на кожен день, адже виходять напрочуд соковитими та ніжними навіть без складних інгредієнтів. Кабачок у фарші робить текстуру більш м’якою, додає легку свіжість і допомагає зберегти природну соковитість м’яса. Поєднання курячого філе грудки та стегна дає ідеальний баланс смаку та ніжності, а цибуля й часник додають аромату.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячий фарш (з філе грудки) — 175 г.;

курячий фарш (з філе стегна) — 175 г.;

молодий кабачок — 230 г.;

цибуля — 25 г.;

часник — 1 зубчик.;

сіль — за смаком.

Смажені котлети.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, добре відтиснути зайву рідину. У мисці з’єднати курячий фарш, віджатий кабачок, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник і сіль. Ретельно перемішати до однорідної маси. Сформувати котлети бажаного розміру та обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотистої скоринки з обох боків. Зменшити вогонь, накрити кришкою і довести до готовності приблизно 15 хвилин.

