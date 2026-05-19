Дуже соковиті котлети: знадобиться курячий фарш та 200 г кабачків
Дата публікації: 19 травня 2026 21:04
Котлети з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Ці котлети легко можуть стати улюбленою стравою на кожен день, адже виходять напрочуд соковитими та ніжними навіть без складних інгредієнтів. Кабачок у фарші робить текстуру більш м’якою, додає легку свіжість і допомагає зберегти природну соковитість м’яса. Поєднання курячого філе грудки та стегна дає ідеальний баланс смаку та ніжності, а цибуля й часник додають аромату.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячий фарш (з філе грудки) — 175 г.;
- курячий фарш (з філе стегна) — 175 г.;
- молодий кабачок — 230 г.;
- цибуля — 25 г.;
- часник — 1 зубчик.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на великій тертці, добре відтиснути зайву рідину.
- У мисці з’єднати курячий фарш, віджатий кабачок, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник і сіль. Ретельно перемішати до однорідної маси.
- Сформувати котлети бажаного розміру та обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотистої скоринки з обох боків.
- Зменшити вогонь, накрити кришкою і довести до готовності приблизно 15 хвилин.
