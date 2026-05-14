Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Одеські мітітеї замість котлет: виходить як люля-кебаб з мангалу

Одеські мітітеї замість котлет: виходить як люля-кебаб з мангалу

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 21:04
Одеські мітітеї вдома замість котлет: виходить як люля-кебаб з мангалу
Одеські мітітеї. Фото: smachnenke.com.ua

Є страви, які одразу повертають у атмосферу вуличної Одеси — з ароматом спецій і соковитим м’ясом. Ці мітітеї саме такі: щільні, пружні, соковиті всередині та з рум’яною скоринкою зовні. Спробуйте приготувати їх вдома й звичайні котлети після цього вже не захочеться робити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • яловичина — 1400 г;
  • свинина жирна — 600 г;
  • сіль — 25–28 г;
  • часник — 10–12 зубчиків;
  • чорний перець — 2 ч. л.;
  • паприка — 1–1,5 ч. л.;
  • копчена паприка — 1–1,5 ч. л.;
  • сода — 1/3 ч. л.;
  • холодна вода або сильногазована мінералка — 150–250 мл.

Маринована цибуля:

  • цибуля — 2–3 шт.;
  • вода тепла — 150–200 мл.;
  • оцет 9% — 2–3 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5–1 ч. л.
рецепт люля-кебаба
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. М’ясо добре охолодити і двічі перемолоти через м’ясорубку, щоб отримати щільну, трохи тягучу структуру, як для справжніх мітитеїв.
  2. Часник подрібнити окремо й додати у фарш, цибулю всередину не додавати.
  3. Далі масу ретельно вимішати, поступово додаючи сіль, спеції, соду та холодну мінералку. Важливо домогтися липкої, однорідної текстури — саме вона дає соковитість після смаження.
  4. Після вимішування фарш залишити в холодильнику на кілька годин, щоб він "дозрів" і став більш щільним.
  5. З охолодженої маси сформувати довгасті ковбаски, змочуючи руки у воді.
  6. Обсмажити на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до рум’яної скоринки, потім довести під кришкою до готовності. Головне — не пересушити, щоб всередині залишилась соковитість.
  7. Окремо приготувати мариновану цибулю: залити нарізану цибулю сумішшю води, оцту, цукру та солі й залишити настоятися. Подавати мітітеї з лавашем, цибулею та соусом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Читайте також:

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

рецепт котлети люля-кебаб
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації