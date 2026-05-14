Одеські мітітеї вдома замість котлет: виходить як люля-кебаб з мангалу

Одеські мітітеї. Фото: smachnenke.com.ua

Є страви, які одразу повертають у атмосферу вуличної Одеси — з ароматом спецій і соковитим м’ясом. Ці мітітеї саме такі: щільні, пружні, соковиті всередині та з рум’яною скоринкою зовні. Спробуйте приготувати їх вдома й звичайні котлети після цього вже не захочеться робити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яловичина — 1400 г;

свинина жирна — 600 г;

сіль — 25–28 г;

часник — 10–12 зубчиків;

чорний перець — 2 ч. л.;

паприка — 1–1,5 ч. л.;

копчена паприка — 1–1,5 ч. л.;

сода — 1/3 ч. л.;

холодна вода або сильногазована мінералка — 150–250 мл.

Маринована цибуля:

цибуля — 2–3 шт.;

вода тепла — 150–200 мл.;

оцет 9% — 2–3 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5–1 ч. л.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

М’ясо добре охолодити і двічі перемолоти через м’ясорубку, щоб отримати щільну, трохи тягучу структуру, як для справжніх мітитеїв. Часник подрібнити окремо й додати у фарш, цибулю всередину не додавати. Далі масу ретельно вимішати, поступово додаючи сіль, спеції, соду та холодну мінералку. Важливо домогтися липкої, однорідної текстури — саме вона дає соковитість після смаження. Після вимішування фарш залишити в холодильнику на кілька годин, щоб він "дозрів" і став більш щільним. З охолодженої маси сформувати довгасті ковбаски, змочуючи руки у воді. Обсмажити на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до рум’яної скоринки, потім довести під кришкою до готовності. Головне — не пересушити, щоб всередині залишилась соковитість. Окремо приготувати мариновану цибулю: залити нарізану цибулю сумішшю води, оцту, цукру та солі й залишити настоятися. Подавати мітітеї з лавашем, цибулею та соусом.

