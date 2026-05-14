Одеські мітітеї вдома замість котлет: виходить як люля-кебаб з мангалу

Одеські мітітеї замість котлет: виходить як люля-кебаб з мангалу
Дата публікації: 14 травня 2026 21:04
Є страви, які одразу повертають у атмосферу вуличної Одеси — з ароматом спецій і соковитим м’ясом. Ці мітітеї саме такі: щільні, пружні, соковиті всередині та з рум’яною скоринкою зовні. Спробуйте приготувати їх вдома й звичайні котлети після цього вже не захочеться робити.
Вам знадобиться:
- яловичина — 1400 г;
- свинина жирна — 600 г;
- сіль — 25–28 г;
- часник — 10–12 зубчиків;
- чорний перець — 2 ч. л.;
- паприка — 1–1,5 ч. л.;
- копчена паприка — 1–1,5 ч. л.;
- сода — 1/3 ч. л.;
- холодна вода або сильногазована мінералка — 150–250 мл.
Маринована цибуля:
- цибуля — 2–3 шт.;
- вода тепла — 150–200 мл.;
- оцет 9% — 2–3 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5–1 ч. л.
Спосіб приготування
- М’ясо добре охолодити і двічі перемолоти через м’ясорубку, щоб отримати щільну, трохи тягучу структуру, як для справжніх мітитеїв.
- Часник подрібнити окремо й додати у фарш, цибулю всередину не додавати.
- Далі масу ретельно вимішати, поступово додаючи сіль, спеції, соду та холодну мінералку. Важливо домогтися липкої, однорідної текстури — саме вона дає соковитість після смаження.
- Після вимішування фарш залишити в холодильнику на кілька годин, щоб він "дозрів" і став більш щільним.
- З охолодженої маси сформувати довгасті ковбаски, змочуючи руки у воді.
- Обсмажити на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до рум’яної скоринки, потім довести під кришкою до готовності. Головне — не пересушити, щоб всередині залишилась соковитість.
- Окремо приготувати мариновану цибулю: залити нарізану цибулю сумішшю води, оцту, цукру та солі й залишити настоятися. Подавати мітітеї з лавашем, цибулею та соусом.
