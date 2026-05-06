Додайте це замість хліба: котлети будуть соковитими навіть наступного дня

Домашні котлети.

Звичний інгредієнт у котлетах легко замінити і отримати набагато кращий результат. Кабачок робить фарш ніжнішим, зберігає соковитість і не перебиває смак м’яса. Такі котлети виходять легшими, ароматнішими і не втрачають свою текстуру навіть наступного дня. Це той простий секрет, який швидко стає улюбленим на кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

м’ясний фарш — 500 г;

кабачок — 1 середній;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

олія — для приготування.

Смажені котлети.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на дрібній тертці і злегка відтиснути зайву рідину, щоб маса не була водянистою.

Додати кабачок до фаршу разом із подрібненою цибулею, яйцем, сіллю та перцем. Добре перемішати до однорідної консистенції.

Сформувати котлети однакового розміру.

Готувати на сковороді або запікати в духовці при температурі 180°C приблизно 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.

Готові котлети залишаються м’якими, соковитими і ніжними навіть наступного дня після розігріву.

