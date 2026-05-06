Додайте це замість хліба: котлети будуть соковитими навіть наступного дня

Дата публікації: 6 травня 2026 21:04
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Звичний інгредієнт у котлетах легко замінити і отримати набагато кращий результат. Кабачок робить фарш ніжнішим, зберігає соковитість і не перебиває смак м’яса. Такі котлети виходять легшими, ароматнішими і не втрачають свою текстуру навіть наступного дня. Це той простий секрет, який швидко стає улюбленим на кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м’ясний фарш — 500 г;
  • кабачок — 1 середній;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія — для приготування.
рецепт котлет без хліба
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  • Кабачок натерти на дрібній тертці і злегка відтиснути зайву рідину, щоб маса не була водянистою.
  • Додати кабачок до фаршу разом із подрібненою цибулею, яйцем, сіллю та перцем. Добре перемішати до однорідної консистенції.
  • Сформувати котлети однакового розміру.
  • Готувати на сковороді або запікати в духовці при температурі 180°C приблизно 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.
  • Готові котлети залишаються м’якими, соковитими і ніжними навіть наступного дня після розігріву.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
