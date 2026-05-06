Додайте це замість хліба: котлети будуть соковитими навіть наступного дня
Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 21:04
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Звичний інгредієнт у котлетах легко замінити і отримати набагато кращий результат. Кабачок робить фарш ніжнішим, зберігає соковитість і не перебиває смак м’яса. Такі котлети виходять легшими, ароматнішими і не втрачають свою текстуру навіть наступного дня. Це той простий секрет, який швидко стає улюбленим на кухні.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясний фарш — 500 г;
- кабачок — 1 середній;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія — для приготування.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на дрібній тертці і злегка відтиснути зайву рідину, щоб маса не була водянистою.
- Додати кабачок до фаршу разом із подрібненою цибулею, яйцем, сіллю та перцем. Добре перемішати до однорідної консистенції.
- Сформувати котлети однакового розміру.
- Готувати на сковороді або запікати в духовці при температурі 180°C приблизно 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.
- Готові котлети залишаються м’якими, соковитими і ніжними навіть наступного дня після розігріву.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Реклама