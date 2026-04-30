Котлети по-особливому за 40 хвилин: рецепт на обід чи вечерю

Котлети по-особливому за 40 хвидин: рецепт на обід чи вечерю
Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 21:04
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Ці котлети — не просто класична страва, а справжня знахідка для домашнього меню. Завдяки поєднанню м’яса та овочів вони виходять особливо соковитими й ароматними. А маринована цибуля додає яскравого смаку і робить подачу ще цікавішою. Ідеальний варіант для ситного обіду або вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свиняча лопатка — 700 г;
- куряче філе — 300 г;
- морква — 2 шт.;
- картопля — 3 шт.;
- петрушка — 30 г;
- часник — 6 зубчиків;
- сіль — 2 ч. л.;
- коріандр мелений — 1,5 ч. л.;
- паприка солодка — 1,5 ч. л.;
- чорний перець — за смаком.
Для маринаду:
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- оцет яблучний — 5 ст. л.;
- вода — 150 мл;
- цибуля — 2 шт.;
- петрушка — 20 г.
Спосіб приготування
- М’ясо подрібнити до стану фаршу. Додати натерті моркву й картоплю, подрібнену петрушку та часник.
- Додати сіль, спеції й добре перемішати до однорідності.
- Сформувати котлети, викласти на деко з пергаментом і запікати при температурі 200°C приблизно 50–55 хвилин до рум’яності.
- Для маринованої цибулі нарізати її півкільцями, додати петрушку.
- Змішати сіль, цукор, оцет і гарячу воду, залити цибулю та залишити настоюватися.
- Подавати котлети разом із ароматною маринованою цибулею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Читайте також:
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Реклама