Котлети по-особливому за 40 хвилин: рецепт на обід чи вечерю

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети — не просто класична страва, а справжня знахідка для домашнього меню. Завдяки поєднанню м’яса та овочів вони виходять особливо соковитими й ароматними. А маринована цибуля додає яскравого смаку і робить подачу ще цікавішою. Ідеальний варіант для ситного обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свиняча лопатка — 700 г;

куряче філе — 300 г;

морква — 2 шт.;

картопля — 3 шт.;

петрушка — 30 г;

часник — 6 зубчиків;

сіль — 2 ч. л.;

коріандр мелений — 1,5 ч. л.;

паприка солодка — 1,5 ч. л.;

чорний перець — за смаком.

Для маринаду:

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

оцет яблучний — 5 ст. л.;

вода — 150 мл;

цибуля — 2 шт.;

петрушка — 20 г.

Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

М’ясо подрібнити до стану фаршу. Додати натерті моркву й картоплю, подрібнену петрушку та часник.

Додати сіль, спеції й добре перемішати до однорідності.

Сформувати котлети, викласти на деко з пергаментом і запікати при температурі 200°C приблизно 50–55 хвилин до рум’яності.

Для маринованої цибулі нарізати її півкільцями, додати петрушку.

Змішати сіль, цукор, оцет і гарячу воду, залити цибулю та залишити настоюватися.

Подавати котлети разом із ароматною маринованою цибулею.

