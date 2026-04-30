Головна Смак Котлети по-особливому за 40 хвидин: рецепт на обід чи вечерю

Дата публікації: 30 квітня 2026 21:04
Котлети по-особливому за 40 хвилин: рецепт на обід чи вечерю
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети — не просто класична страва, а справжня знахідка для домашнього меню. Завдяки поєднанню м’яса та овочів вони виходять особливо соковитими й ароматними. А маринована цибуля додає яскравого смаку і робить подачу ще цікавішою. Ідеальний варіант для ситного обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свиняча лопатка — 700 г;
  • куряче філе — 300 г;
  • морква — 2 шт.;
  • картопля — 3 шт.;
  • петрушка — 30 г;
  • часник — 6 зубчиків;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • коріандр мелений — 1,5 ч. л.;
  • паприка солодка — 1,5 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком.

Для маринаду:

  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • оцет яблучний — 5 ст. л.;
  • вода — 150 мл;
  • цибуля — 2 шт.;
  • петрушка — 20 г.
рецепт котлет зі свинини
Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  • М’ясо подрібнити до стану фаршу. Додати натерті моркву й картоплю, подрібнену петрушку та часник.
  • Додати сіль, спеції й добре перемішати до однорідності.
  • Сформувати котлети, викласти на деко з пергаментом і запікати при температурі 200°C приблизно 50–55 хвилин до рум’яності.
  • Для маринованої цибулі нарізати її півкільцями, додати петрушку.
  • Змішати сіль, цукор, оцет і гарячу воду, залити цибулю та залишити настоюватися.
  • Подавати котлети разом із ароматною маринованою цибулею.

рецепт котлети м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

