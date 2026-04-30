Котлеты по-особенному за 40 минут: рецепт на обед или ужин: рецепт на обед или ужин

Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты — не просто классическое блюдо, а настоящая находка для домашнего меню. Благодаря сочетанию мяса и овощей они получаются особенно сочными и ароматными. А маринованный лук добавляет яркого вкуса и делает подачу еще интереснее. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свиная лопатка — 700 г;

куриное филе — 300 г;

морковь — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

петрушка — 30 г;

чеснок — 6 зубчиков;

соль — 2 ч. л.;

кориандр молотый — 1,5 ч. л.;

паприка сладкая — 1,5 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Для маринада:

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

уксус яблочный — 5 ст. л.;

вода — 150 мл.;

лук — 2 шт.;

петрушка — 20 г.

Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Мясо измельчить до состояния фарша. Добавить натертые морковь и картофель, измельченную петрушку и чеснок.

Добавить соль, специи и хорошо перемешать до однородности.

Сформировать котлеты, выложить на противень с пергаментом и запекать при температуре 200°C примерно 50-55 минут до румяности.

Для маринованного лука нарезать его полукольцами, добавить петрушку.

Смешать соль, сахар, уксус и горячую воду, залить лук и оставить настаиваться.

Подавать котлеты вместе с ароматным маринованным луком.

