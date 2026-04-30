Котлеты по-особенному за 40 минут: рецепт на обед или ужин: рецепт на обед или ужин

Котлеты по-особенному за 40 минут: рецепт на обед или ужин
Дата публикации 30 апреля 2026 21:04
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Эти котлеты — не просто классическое блюдо, а настоящая находка для домашнего меню. Благодаря сочетанию мяса и овощей они получаются особенно сочными и ароматными. А маринованный лук добавляет яркого вкуса и делает подачу еще интереснее. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свиная лопатка — 700 г;
- куриное филе — 300 г;
- морковь — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- петрушка — 30 г;
- чеснок — 6 зубчиков;
- соль — 2 ч. л.;
- кориандр молотый — 1,5 ч. л.;
- паприка сладкая — 1,5 ч. л.;
- черный перец — по вкусу.
Для маринада:
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- уксус яблочный — 5 ст. л.;
- вода — 150 мл.;
- лук — 2 шт.;
- петрушка — 20 г.
Способ приготовления
- Мясо измельчить до состояния фарша. Добавить натертые морковь и картофель, измельченную петрушку и чеснок.
- Добавить соль, специи и хорошо перемешать до однородности.
- Сформировать котлеты, выложить на противень с пергаментом и запекать при температуре 200°C примерно 50-55 минут до румяности.
- Для маринованного лука нарезать его полукольцами, добавить петрушку.
- Смешать соль, сахар, уксус и горячую воду, залить лук и оставить настаиваться.
- Подавать котлеты вместе с ароматным маринованным луком.
