Котлеты по-особенному за 40 минут: рецепт на обед или ужин

Котлеты по-особенному за 40 минут: рецепт на обед или ужин

Дата публикации 30 апреля 2026 21:04
Котлеты по-особенному за 40 минут: рецепт на обед или ужин: рецепт на обед или ужин
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты — не просто классическое блюдо, а настоящая находка для домашнего меню. Благодаря сочетанию мяса и овощей они получаются особенно сочными и ароматными. А маринованный лук добавляет яркого вкуса и делает подачу еще интереснее. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свиная лопатка — 700 г;
  • куриное филе — 300 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • петрушка — 30 г;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • соль — 2 ч. л.;
  • кориандр молотый — 1,5 ч. л.;
  • паприка сладкая — 1,5 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу.

Для маринада:

  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус яблочный — 5 ст. л.;
  • вода — 150 мл.;
  • лук — 2 шт.;
  • петрушка — 20 г.
рецепт котлет зі свинини
Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  • Мясо измельчить до состояния фарша. Добавить натертые морковь и картофель, измельченную петрушку и чеснок.
  • Добавить соль, специи и хорошо перемешать до однородности.
  • Сформировать котлеты, выложить на противень с пергаментом и запекать при температуре 200°C примерно 50-55 минут до румяности.
  • Для маринованного лука нарезать его полукольцами, добавить петрушку.
  • Смешать соль, сахар, уксус и горячую воду, залить лук и оставить настаиваться.
  • Подавать котлеты вместе с ароматным маринованным луком.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Читайте также:

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

рецепт котлеты мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
