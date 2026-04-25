Сочные котлеты, как в детстве: не распадаются и всегда получаются идеальными

Рецепт сочных котлет: не распадаются и всегда получаются идеальные
Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 20:04
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт возвращает вкус настоящих домашних котлет, как в детстве. Они получаются сочными, мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Простой способ приготовления позволяет получить идеальный результат даже без кулинарного опыта.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясо — 800 г;
- лук — 2 шт. (~200 г);
- белый хлеб — 100 г;
- чеснок — несколько зубчиков;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Белый хлеб замочить в воде, затем хорошо отжать. Пропустить через мясорубку мясо, лук и хлеб.
- Добавить яйца, измельченный чеснок, соль и перец, тщательно вымесить фарш до однородности. По желанию отбить массу для лучшей структуры.
- Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем довести до готовности на среднем огне.
Читайте также:
Реклама