Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рецепт сочных котлет: не распадаются и всегда получаются идеальные

Рецепт сочных котлет: не распадаются и всегда получаются идеальные

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 20:04
Сочные котлеты, как в детстве: не распадаются и всегда получаются идеальными
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт возвращает вкус настоящих домашних котлет, как в детстве. Они получаются сочными, мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Простой способ приготовления позволяет получить идеальный результат даже без кулинарного опыта.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясо — 800 г;
  • лук — 2 шт. (~200 г);
  • белый хлеб — 100 г;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Белый хлеб замочить в воде, затем хорошо отжать. Пропустить через мясорубку мясо, лук и хлеб.
  2. Добавить яйца, измельченный чеснок, соль и перец, тщательно вымесить фарш до однородности. По желанию отбить массу для лучшей структуры.
  3. Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем довести до готовности на среднем огне.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации