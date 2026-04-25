Сочные котлеты, как в детстве: не распадаются и всегда получаются идеальными

Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт возвращает вкус настоящих домашних котлет, как в детстве. Они получаются сочными, мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Простой способ приготовления позволяет получить идеальный результат даже без кулинарного опыта.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мясо — 800 г;

лук — 2 шт. (~200 г);

белый хлеб — 100 г;

чеснок — несколько зубчиков;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Белый хлеб замочить в воде, затем хорошо отжать. Пропустить через мясорубку мясо, лук и хлеб. Добавить яйца, измельченный чеснок, соль и перец, тщательно вымесить фарш до однородности. По желанию отбить массу для лучшей структуры. Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон, затем довести до готовности на среднем огне.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также:

Ваша пробная версия Premium закончилась