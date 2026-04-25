Соковиті котлети, як у дитинстві: не розпадаються і завжди виходять ідеальними

Рецепт соковитих котлет: не розпадаються і завжди виходять ідеальні
Дата публікації: 25 квітня 2026 20:04
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт повертає смак справжніх домашніх котлет, як у дитинстві. Вони виходять соковитими, м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ідеальний результат навіть без кулінарного досвіду.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 800 г;
- цибуля — 2 шт. (~200 г);
- білий хліб — 100 г;
- часник — кілька зубчиків;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Білий хліб замочити у воді, потім добре відтиснути. Пропустити через м’ясорубку м’ясо, цибулю та хліб.
- Додати яйця, подрібнений часник, сіль і перець, ретельно вимісити фарш до однорідності. За бажанням відбити масу для кращої структури.
- Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім довести до готовності на середньому вогні.
