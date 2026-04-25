Рецепт соковитих котлет: не розпадаються і завжди виходять ідеальні

Рецепт соковитих котлет: не розпадаються і завжди виходять ідеальні

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 20:04
Соковиті котлети, як у дитинстві: не розпадаються і завжди виходять ідеальними
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт повертає смак справжніх домашніх котлет, як у дитинстві. Вони виходять соковитими, м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ідеальний результат навіть без кулінарного досвіду.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м’ясо — 800 г;
  • цибуля — 2 шт. (~200 г);
  • білий хліб — 100 г;
  • часник — кілька зубчиків;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт смачних котлет
Приготування фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Білий хліб замочити у воді, потім добре відтиснути. Пропустити через м’ясорубку м’ясо, цибулю та хліб.
  2. Додати яйця, подрібнений часник, сіль і перець, ретельно вимісити фарш до однорідності. За бажанням відбити масу для кращої структури.
  3. Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім довести до готовності на середньому вогні.

рецепт котлети м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
