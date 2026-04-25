Соковиті котлети, як у дитинстві: не розпадаються і завжди виходять ідеальними

Цей рецепт повертає смак справжніх домашніх котлет, як у дитинстві. Вони виходять соковитими, м’якими всередині та з апетитною скоринкою зовні. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ідеальний результат навіть без кулінарного досвіду.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

м’ясо — 800 г;

цибуля — 2 шт. (~200 г);

білий хліб — 100 г;

часник — кілька зубчиків;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Білий хліб замочити у воді, потім добре відтиснути. Пропустити через м’ясорубку м’ясо, цибулю та хліб. Додати яйця, подрібнений часник, сіль і перець, ретельно вимісити фарш до однорідності. За бажанням відбити масу для кращої структури. Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, потім довести до готовності на середньому вогні.

