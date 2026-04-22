Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Курячі котлети, які не потрібно ліпити — ледачий рецепт за 10 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 21:04
Курячі котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться швидкої домашньої страви без зайвих клопотів, цей рецепт стане улюбленим. Котлети не потрібно формувати руками — достатньо ложки й кількох простих інгредієнтів. У результаті виходить ніжна, соковита страва, яка чудово підходить для обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш курячий — 500 г;
  • яблуко кисле — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • манка — 2–3 ст. л.;
  • молоко або вода — 50 мл.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Манку залити молоком або водою й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла. Яблуко натерти, цибулю подрібнити.
  2. З’єднати фарш, яблуко, цибулю, яйце, манку, сіль і перець.
  3. Перемішати до однорідної маси — вона має бути м’якою.
  4. Викладати фарш ложкою на розігріту сковорідку, формуючи котлети без ліплення. 
  5. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності кілька хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації