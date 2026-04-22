Курячі котлети, які не потрібно ліпити — ледачий рецепт за 10 хвилин

Курячі котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться швидкої домашньої страви без зайвих клопотів, цей рецепт стане улюбленим. Котлети не потрібно формувати руками — достатньо ложки й кількох простих інгредієнтів. У результаті виходить ніжна, соковита страва, яка чудово підходить для обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш курячий — 500 г;

яблуко кисле — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

манка — 2–3 ст. л.;

молоко або вода — 50 мл.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Манку залити молоком або водою й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла. Яблуко натерти, цибулю подрібнити. З’єднати фарш, яблуко, цибулю, яйце, манку, сіль і перець. Перемішати до однорідної маси — вона має бути м’якою. Викладати фарш ложкою на розігріту сковорідку, формуючи котлети без ліплення. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності кілька хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.