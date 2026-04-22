Курячі котлети, які не потрібно ліпити — ледачий рецепт за 10 хвилин
Дата публікації: 22 квітня 2026 21:04
Якщо хочеться швидкої домашньої страви без зайвих клопотів, цей рецепт стане улюбленим. Котлети не потрібно формувати руками — достатньо ложки й кількох простих інгредієнтів. У результаті виходить ніжна, соковита страва, яка чудово підходить для обіду або вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш курячий — 500 г;
- яблуко кисле — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- манка — 2–3 ст. л.;
- молоко або вода — 50 мл.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Манку залити молоком або водою й залишити на кілька хвилин, щоб вона набухла. Яблуко натерти, цибулю подрібнити.
- З’єднати фарш, яблуко, цибулю, яйце, манку, сіль і перець.
- Перемішати до однорідної маси — вона має бути м’якою.
- Викладати фарш ложкою на розігріту сковорідку, формуючи котлети без ліплення.
- Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності кілька хвилин.
