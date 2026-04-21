Головна Смак "Молдавські котлети" за 30 хвилин на вечерю: знадобиться 500 г фаршу

Дата публікації: 21 квітня 2026 16:14
Молдавські котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні котлети вже набридли, цей рецепт приємно здивує. Молдавські котлети виходять незвично ніжними, соковитими й дуже ситними завдяки простому поєднанню фаршу та кефіру. Такий рецепт приготування ідеально підходить для швидкої вечері, коли хочеться домашньої і смачної страви без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 200 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • паприка — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • борошно — 100 г;
  • олія — для обсмажування.
Котлети на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. До фаршу додати подрібнену цибулю, яйце, кефір, соду, сіль, цукор та спеції, добре перемішати. 
  2. Додати борошно й довести масу до однорідної консистенції.
  3. Розігріти олію на сковорідці, викладати фарш ложкою, формуючи котлети. 
  4. Обсмажити до рум’яної скоринки з обох боків, потім накрити кришкою й довести до готовності ще 10 хвилин.
  5. Котлети виходять соковитими, м’якими та дуже ніжними всередині. 
  6. Завдяки кефіру фарш має особливу текстуру, а готуються такі котлети швидко й без зайвого клопоту.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
