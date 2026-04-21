"Молдавські котлети" за 30 хвилин на вечерю: знадобиться 500 г фаршу
Дата публікації: 21 квітня 2026 16:14
Якщо звичайні котлети вже набридли, цей рецепт приємно здивує. Молдавські котлети виходять незвично ніжними, соковитими й дуже ситними завдяки простому поєднанню фаршу та кефіру. Такий рецепт приготування ідеально підходить для швидкої вечері, коли хочеться домашньої і смачної страви без зайвих зусиль.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- кефір — 200 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- паприка — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- борошно — 100 г;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- До фаршу додати подрібнену цибулю, яйце, кефір, соду, сіль, цукор та спеції, добре перемішати.
- Додати борошно й довести масу до однорідної консистенції.
- Розігріти олію на сковорідці, викладати фарш ложкою, формуючи котлети.
- Обсмажити до рум’яної скоринки з обох боків, потім накрити кришкою й довести до готовності ще 10 хвилин.
- Котлети виходять соковитими, м’якими та дуже ніжними всередині.
- Завдяки кефіру фарш має особливу текстуру, а готуються такі котлети швидко й без зайвого клопоту.
