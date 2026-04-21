"Молдавські котлети" за 30 хвилин на вечерю: знадобиться 500 г фаршу

Молдавські котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні котлети вже набридли, цей рецепт приємно здивує. Молдавські котлети виходять незвично ніжними, соковитими й дуже ситними завдяки простому поєднанню фаршу та кефіру. Такий рецепт приготування ідеально підходить для швидкої вечері, коли хочеться домашньої і смачної страви без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

кефір — 200 мл.;

сода — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

паприка — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

борошно — 100 г;

олія — для обсмажування.

Котлети на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

До фаршу додати подрібнену цибулю, яйце, кефір, соду, сіль, цукор та спеції, добре перемішати. Додати борошно й довести масу до однорідної консистенції. Розігріти олію на сковорідці, викладати фарш ложкою, формуючи котлети. Обсмажити до рум’яної скоринки з обох боків, потім накрити кришкою й довести до готовності ще 10 хвилин. Котлети виходять соковитими, м’якими та дуже ніжними всередині. Завдяки кефіру фарш має особливу текстуру, а готуються такі котлети швидко й без зайвого клопоту.

