"Молдавские котлеты" за 30 минут на ужин: понадобится 500 г фарша

Если обычные котлеты уже надоели, этот рецепт приятно удивит. Молдавские котлеты получаются необычно нежными, сочными и очень сытными благодаря простому сочетанию фарша и кефира. Такой рецепт приготовления идеально подходит для быстрого ужина, когда хочется домашнего и вкусного блюда без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт;

кефир — 200 мл.;

сода — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

паприка — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

мука — 100 г;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

К фаршу добавить измельченный лук, яйцо, кефир, соду, соль, сахар и специи, хорошо перемешать. Добавить муку и довести массу до однородной консистенции. Разогреть масло на сковороде, выкладывать фарш ложкой, формируя котлеты. Обжарить до румяной корочки с обеих сторон, затем накрыть крышкой и довести до готовности еще 10 минут. Котлеты получаются сочными, мягкими и очень нежными внутри. Благодаря кефиру фарш имеет особую текстуру, а готовятся такие котлеты быстро и без лишних хлопот.

