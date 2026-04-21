Главная Вкус "Молдавские котлеты" за 30 минут на ужин: понадобится 500 г фарша

Дата публикации 21 апреля 2026 16:14
Молдавские котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные котлеты уже надоели, этот рецепт приятно удивит. Молдавские котлеты получаются необычно нежными, сочными и очень сытными благодаря простому сочетанию фарша и кефира. Такой рецепт приготовления идеально подходит для быстрого ужина, когда хочется домашнего и вкусного блюда без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт;
  • кефир — 200 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • паприка — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • мука — 100 г;
  • масло — для обжаривания.
рецепт смачних котлет з фаршем та кефіром
Котлеты на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. К фаршу добавить измельченный лук, яйцо, кефир, соду, соль, сахар и специи, хорошо перемешать.
  2. Добавить муку и довести массу до однородной консистенции.
  3. Разогреть масло на сковороде, выкладывать фарш ложкой, формируя котлеты.
  4. Обжарить до румяной корочки с обеих сторон, затем накрыть крышкой и довести до готовности еще 10 минут.
  5. Котлеты получаются сочными, мягкими и очень нежными внутри.
  6. Благодаря кефиру фарш имеет особую текстуру, а готовятся такие котлеты быстро и без лишних хлопот.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
