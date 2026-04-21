"Молдавские котлеты" за 30 минут на ужин: понадобится 500 г фарша
Дата публикации 21 апреля 2026 16:14
Молдавские котлеты.
Если обычные котлеты уже надоели, этот рецепт приятно удивит. Молдавские котлеты получаются необычно нежными, сочными и очень сытными благодаря простому сочетанию фарша и кефира. Такой рецепт приготовления идеально подходит для быстрого ужина, когда хочется домашнего и вкусного блюда без лишних усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт;
- кефир — 200 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- паприка — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- мука — 100 г;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- К фаршу добавить измельченный лук, яйцо, кефир, соду, соль, сахар и специи, хорошо перемешать.
- Добавить муку и довести массу до однородной консистенции.
- Разогреть масло на сковороде, выкладывать фарш ложкой, формируя котлеты.
- Обжарить до румяной корочки с обеих сторон, затем накрыть крышкой и довести до готовности еще 10 минут.
- Котлеты получаются сочными, мягкими и очень нежными внутри.
- Благодаря кефиру фарш имеет особую текстуру, а готовятся такие котлеты быстро и без лишних хлопот.
