Мясо по-новому с картофелем и грибами: проверенный рецепт на ужин

Это блюдо сочетает сразу все: нежное мясо, ароматные грибы и сливочный картофель. Оно выглядит как праздничное, но готовится просто и без лишних сложностей. Идеальный вариант, когда хочется сытного ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина — 1100 г;

картофель — 800 г;

шампиньоны — 400 г;

лук — 2 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 180 г;

сметана — 6 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

сливочное масло — 25 г;

кукурузная мука — для обвалки;

соль — 1 ч. л.;

перец черный — 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

приправа к мясу — 1 ч. л.

Способ приготовления

Картофель отварить до готовности, добавить масло и размять в пюре. Свинину нарезать небольшими кусочками, приправить солью, перцем и специями, оставить промариноваться. Яйца взбить, мясо окунуть в яйцо и обвалять в кукурузной муке, выложить на противень. Грибы обжарить до испарения жидкости, лук слегка обработать кипятком. На мясо выложить слоями: огурцы, лук, грибы, картофельное пюре и сыр. Сверху полить смесью сметаны и майонеза. Запекать при 180°C около 35-40 минут до румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: