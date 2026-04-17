Мясо по-новому с картофелем и грибами: проверенный рецепт на ужин
Дата публикации 17 апреля 2026 21:04
Запеченное мясо. Фото: smachnenke.com.ua
Это блюдо сочетает сразу все: нежное мясо, ароматные грибы и сливочный картофель. Оно выглядит как праздничное, но готовится просто и без лишних сложностей. Идеальный вариант, когда хочется сытного ужина для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина — 1100 г;
- картофель — 800 г;
- шампиньоны — 400 г;
- лук — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 180 г;
- сметана — 6 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 25 г;
- кукурузная мука — для обвалки;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- приправа к мясу — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Картофель отварить до готовности, добавить масло и размять в пюре.
- Свинину нарезать небольшими кусочками, приправить солью, перцем и специями, оставить промариноваться.
- Яйца взбить, мясо окунуть в яйцо и обвалять в кукурузной муке, выложить на противень.
- Грибы обжарить до испарения жидкости, лук слегка обработать кипятком.
- На мясо выложить слоями: огурцы, лук, грибы, картофельное пюре и сыр. Сверху полить смесью сметаны и майонеза.
- Запекать при 180°C около 35-40 минут до румяной корочки.
