Україна
Главная Вкус Мясо по-новому с картофелем и грибами: проверенный рецепт на ужин

Мясо по-новому с картофелем и грибами: проверенный рецепт на ужин

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 21:04
Мясо по-новому с картофелем и грибами: проверенный рецепт на ужин
Запеченное мясо. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо сочетает сразу все: нежное мясо, ароматные грибы и сливочный картофель. Оно выглядит как праздничное, но готовится просто и без лишних сложностей. Идеальный вариант, когда хочется сытного ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свинина — 1100 г;
  • картофель — 800 г;
  • шампиньоны — 400 г;
  • лук — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 180 г;
  • сметана — 6 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 25 г;
  • кукурузная мука — для обвалки;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • приправа к мясу — 1 ч. л.
рецепт свинини з печерицями
Запеченное мясо. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до готовности, добавить масло и размять в пюре.
  2. Свинину нарезать небольшими кусочками, приправить солью, перцем и специями, оставить промариноваться.
  3. Яйца взбить, мясо окунуть в яйцо и обвалять в кукурузной муке, выложить на противень.
  4. Грибы обжарить до испарения жидкости, лук слегка обработать кипятком.
  5. На мясо выложить слоями: огурцы, лук, грибы, картофельное пюре и сыр. Сверху полить смесью сметаны и майонеза.
  6. Запекать при 180°C около 35-40 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
