М’ясо по-новому з картоплею та грибами: перевірений рецепт на вечерю
Дата публікації: 17 квітня 2026 21:04
Запечене м'ясо. Фото: smachnenke.com.ua
Ця страва поєднує одразу все: ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершкову картоплю. Вона виглядає як святкова, але готується просто й без зайвих складнощів. Ідеальний варіант, коли хочеться ситної вечері для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина — 1100 г;
- картопля — 800 г;
- шампіньйони — 400 г;
- цибуля — 2 шт.;
- мариновані огірки — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 180 г;
- сметана — 6 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 25 г;
- кукурудзяне борошно — для обвалювання;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний — 0,5 ч. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- приправа до м’яса — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити до готовності, додати масло та розім’яти в пюре.
- Свинину нарізати невеликими шматочками, приправити сіллю, перцем і спеціями, залишити промаринуватися.
- Яйця збити, м'ясо занурити в яйце та обваляти в кукурудзяному борошні, викласти на деко.
- Гриби обсмажити до випаровування рідини, цибулю злегка обробити окропом.
- На м’ясо викласти шарами: огірки, цибулю, гриби, картопляне пюре та сир. Зверху полити сумішшю сметани й майонезу.
- Запікати при 180°C близько 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.
