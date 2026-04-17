Головна Смак М’ясо по-новому з картоплею та грибами: перевірений рецепт на вечерю

М’ясо по-новому з картоплею та грибами: перевірений рецепт на вечерю

Дата публікації: 17 квітня 2026 21:04
М’ясо по-новому з картоплею та грибами: перевірений рецепт на вечерю
Запечене м'ясо. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва поєднує одразу все: ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершкову картоплю. Вона виглядає як святкова, але готується просто й без зайвих складнощів. Ідеальний варіант, коли хочеться ситної вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина — 1100 г;
  • картопля — 800 г;
  • шампіньйони — 400 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • мариновані огірки — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 180 г;
  • сметана — 6 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 25 г;
  • кукурудзяне борошно — для обвалювання;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний — 0,5 ч. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • приправа до м’яса — 1 ч. л.
рецепт свинини з печерицями
Запечене м’ясо. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Картоплю відварити до готовності, додати масло та розім’яти в пюре.
  2. Свинину нарізати невеликими шматочками, приправити сіллю, перцем і спеціями, залишити промаринуватися. 
  3. Яйця збити, м'ясо занурити в яйце та обваляти в кукурудзяному борошні, викласти на деко.
  4. Гриби обсмажити до випаровування рідини, цибулю злегка обробити окропом.
  5. На м’ясо викласти шарами: огірки, цибулю, гриби, картопляне пюре та сир. Зверху полити сумішшю сметани й майонезу.
  6. Запікати при 180°C близько 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
