М’ясо по-новому з картоплею та грибами: перевірений рецепт на вечерю

Запечене м'ясо. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва поєднує одразу все: ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершкову картоплю. Вона виглядає як святкова, але готується просто й без зайвих складнощів. Ідеальний варіант, коли хочеться ситної вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинина — 1100 г;

картопля — 800 г;

шампіньйони — 400 г;

цибуля — 2 шт.;

мариновані огірки — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 180 г;

сметана — 6 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

вершкове масло — 25 г;

кукурудзяне борошно — для обвалювання;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний — 0,5 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

приправа до м’яса — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Картоплю відварити до готовності, додати масло та розім’яти в пюре. Свинину нарізати невеликими шматочками, приправити сіллю, перцем і спеціями, залишити промаринуватися. Яйця збити, м'ясо занурити в яйце та обваляти в кукурудзяному борошні, викласти на деко. Гриби обсмажити до випаровування рідини, цибулю злегка обробити окропом. На м’ясо викласти шарами: огірки, цибулю, гриби, картопляне пюре та сир. Зверху полити сумішшю сметани й майонезу. Запікати при 180°C близько 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.

