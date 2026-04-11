Котлети "по-французьки" у духовці: новий рецепт з 700 г фаршу

Дата публікації: 11 квітня 2026 15:44
Котлети "по-французьки". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні котлети вже не дивують, цей варіант точно вартий уваги. Завдяки соковитій начинці та запіканню в духовці страва виходить ніжною, ароматною і дуже апетитною. Ідеальне рішення для сімейної вечері або коли хочеться приготувати щось нове з простих інгредієнтів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 700 г;
  • батон сухий — 100 г;
  • кефір — 150 мл.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Для начинки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • огірки мариновані — 2–3 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • сметана — 3 ст. л.
Котлети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Батон замочити в кефірі до м’якості. Цибулю обсмажити до золотистості.
  2. Фарш змішати з батоном, цибулею, часником, яйцем і спеціями, добре вимісити.
  3. Цибулю для начинки підготувати, помідори та огірки нарізати, сир натерти. 
  4. З фаршу сформувати пласкі котлети, викласти у форму.
  5. Зверху додати помідори, цибулю, огірки, посипати сиром і додати сметану.
  6. Запікати при температурі 180°C приблизно 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
