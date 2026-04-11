Котлети "по-французьки" у духовці: новий рецепт з 700 г фаршу
Дата публікації: 11 квітня 2026 15:44
Котлети "по-французьки". Фото: gospodynka.com.ua
Якщо звичайні котлети вже не дивують, цей варіант точно вартий уваги. Завдяки соковитій начинці та запіканню в духовці страва виходить ніжною, ароматною і дуже апетитною. Ідеальне рішення для сімейної вечері або коли хочеться приготувати щось нове з простих інгредієнтів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 700 г;
- батон сухий — 100 г;
- кефір — 150 мл.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- олія — для смаження.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- огірки мариновані — 2–3 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- сметана — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Батон замочити в кефірі до м’якості. Цибулю обсмажити до золотистості.
- Фарш змішати з батоном, цибулею, часником, яйцем і спеціями, добре вимісити.
- Цибулю для начинки підготувати, помідори та огірки нарізати, сир натерти.
- З фаршу сформувати пласкі котлети, викласти у форму.
- Зверху додати помідори, цибулю, огірки, посипати сиром і додати сметану.
- Запікати при температурі 180°C приблизно 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Читайте також:
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама