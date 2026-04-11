Котлети "по-французьки" у духовці: новий рецепт з 700 г фаршу

Котлети "по-французьки". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні котлети вже не дивують, цей варіант точно вартий уваги. Завдяки соковитій начинці та запіканню в духовці страва виходить ніжною, ароматною і дуже апетитною. Ідеальне рішення для сімейної вечері або коли хочеться приготувати щось нове з простих інгредієнтів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 700 г;

батон сухий — 100 г;

кефір — 150 мл.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

огірки мариновані — 2–3 шт.;

сир твердий — 100 г;

сметана — 3 ст. л.

Котлети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Батон замочити в кефірі до м’якості. Цибулю обсмажити до золотистості. Фарш змішати з батоном, цибулею, часником, яйцем і спеціями, добре вимісити. Цибулю для начинки підготувати, помідори та огірки нарізати, сир натерти. З фаршу сформувати пласкі котлети, викласти у форму. Зверху додати помідори, цибулю, огірки, посипати сиром і додати сметану. Запікати при температурі 180°C приблизно 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

