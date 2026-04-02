Котлети з індичкою та квасолею: ніжніші за звичайні та без борошна

Котлети з індичкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці котлети з індички та квасолі виходять ніжніші за звичайні та не потребують додавання борошна. Соковите м’ясо, кремова квасолева маса та ароматні спеції роблять їх ідеальним варіантом для щоденного або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

стегно індички — 700 г;

квасоля біла відварена — 300 г;

морква — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

зелень — 1 пучок;

вершкове масло — 30 г;

вершки — 50 мл;

сіль — 1 ст.л.;

перець чорний мелений — дрібка;

смалець — для смаження.

Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Замочити квасолю у холодній воді на ніч, відварити до повної м’якості і перебити в густу пасту. Додати вершкове масло та вершки, перемішати до кремової консистенції. Пропустити через м’ясорубку стегно індички, подрібнити моркву, цибулю, часник і зелень, змішати до однорідності, додати сіль і перець. Об’єднати м’ясну суміш із квасолевою масою, ретельно перемішати. Змочити руки водою, сформувати котлети середнього розміру. Розігріти сковорідку зі смальцем і обсмажити котлети з обох сторін до золотистої скоринки. Потім довести до готовності під кришкою або в духовці при 180 °C протягом 10–15 хвилин.

