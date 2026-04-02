Головна Смак Котлети з індичкою та квасолею: ніжніші за звичайні та без борошна

Котлети з індичкою та квасолею: ніжніші за звичайні та без борошна

Дата публікації: 2 квітня 2026 21:04
Котлети з індичкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці котлети з індички та квасолі виходять ніжніші за звичайні та не потребують додавання борошна. Соковите м’ясо, кремова квасолева маса та ароматні спеції роблять їх ідеальним варіантом для щоденного або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • стегно індички — 700 г;
  • квасоля біла відварена — 300 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • зелень — 1 пучок;
  • вершкове масло — 30 г;
  • вершки — 50 мл;
  • сіль — 1 ст.л.;
  • перець чорний мелений — дрібка;
  • смалець — для смаження.
рецепт котлет з індички
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Замочити квасолю у холодній воді на ніч, відварити до повної м’якості і перебити в густу пасту.
  2. Додати вершкове масло та вершки, перемішати до кремової консистенції. 
  3. Пропустити через м’ясорубку стегно індички, подрібнити моркву, цибулю, часник і зелень, змішати до однорідності, додати сіль і перець. 
  4. Об’єднати м’ясну суміш із квасолевою масою, ретельно перемішати. Змочити руки водою, сформувати котлети середнього розміру. 
  5. Розігріти сковорідку зі смальцем і обсмажити котлети з обох сторін до золотистої скоринки.
  6. Потім довести до готовності під кришкою або в духовці при 180 °C протягом 10–15 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Читайте також:
рецепт курка індичка котлети м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

