Котлеты с индейкой и фасолью: нежнее обычных и без муки

Котлеты с индейкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты из индейки и фасоли получаются нежнее обычных и не требуют добавления муки. Сочное мясо, кремовая фасолевая масса и ароматные специи делают их идеальным вариантом для ежедневного или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

бедро индейки — 700 г;

фасоль белая отварная — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

зелень — 1 пучок;

сливочное масло — 30 г;

сливки — 50 мл.;

соль — 1 ст.л.;

перец черный молотый — щепотка;

смалец — для жарки.

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Замочить фасоль в холодной воде на ночь, отварить до полной мягкости и перебить в густую пасту. Добавить сливочное масло и сливки, перемешать до кремовой консистенции. Пропустить через мясорубку бедро индейки, измельчить морковь, лук, чеснок и зелень, смешать до однородности, добавить соль и перец. Объединить мясную смесь с фасолевой массой, тщательно перемешать. Смочить руки водой, сформировать котлеты среднего размера. Разогреть сковородку со смальцем и обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Затем довести до готовности под крышкой или в духовке при 180 °C в течение 10-15 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: