Котлеты с индейкой и фасолью: нежнее обычных и без муки
Дата публикации 2 апреля 2026 21:04
Котлеты с индейкой. Фото: smakuiemo.com.ua
Эти котлеты из индейки и фасоли получаются нежнее обычных и не требуют добавления муки. Сочное мясо, кремовая фасолевая масса и ароматные специи делают их идеальным вариантом для ежедневного или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- бедро индейки — 700 г;
- фасоль белая отварная — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- зелень — 1 пучок;
- сливочное масло — 30 г;
- сливки — 50 мл.;
- соль — 1 ст.л.;
- перец черный молотый — щепотка;
- смалец — для жарки.
Способ приготовления
- Замочить фасоль в холодной воде на ночь, отварить до полной мягкости и перебить в густую пасту.
- Добавить сливочное масло и сливки, перемешать до кремовой консистенции.
- Пропустить через мясорубку бедро индейки, измельчить морковь, лук, чеснок и зелень, смешать до однородности, добавить соль и перец.
- Объединить мясную смесь с фасолевой массой, тщательно перемешать. Смочить руки водой, сформировать котлеты среднего размера.
- Разогреть сковородку со смальцем и обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
- Затем довести до готовности под крышкой или в духовке при 180 °C в течение 10-15 минут.
