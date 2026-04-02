Котлеты с индейкой и фасолью: нежнее обычных и без муки

Котлеты с индейкой и фасолью: нежнее обычных и без муки

Дата публикации 2 апреля 2026 21:04
Котлеты с индейкой и фасолью: нежнее обычных и без муки
Котлеты с индейкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты из индейки и фасоли получаются нежнее обычных и не требуют добавления муки. Сочное мясо, кремовая фасолевая масса и ароматные специи делают их идеальным вариантом для ежедневного или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • бедро индейки — 700 г;
  • фасоль белая отварная — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • зелень — 1 пучок;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сливки — 50 мл.;
  • соль — 1 ст.л.;
  • перец черный молотый — щепотка;
  • смалец — для жарки.
рецепт котлет з індички
Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Замочить фасоль в холодной воде на ночь, отварить до полной мягкости и перебить в густую пасту.
  2. Добавить сливочное масло и сливки, перемешать до кремовой консистенции.
  3. Пропустить через мясорубку бедро индейки, измельчить морковь, лук, чеснок и зелень, смешать до однородности, добавить соль и перец.
  4. Объединить мясную смесь с фасолевой массой, тщательно перемешать. Смочить руки водой, сформировать котлеты среднего размера.
  5. Разогреть сковородку со смальцем и обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Затем довести до готовности под крышкой или в духовке при 180 °C в течение 10-15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
