Котлеты "по-французски" в духовке: новый рецепт из 700 г фарша
Дата публикации 11 апреля 2026 15:44
Если обычные котлеты уже не удивляют, этот вариант точно стоит внимания. Благодаря сочной начинке и запеканию в духовке блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Идеальное решение для семейного ужина или когда хочется приготовить что-то новое из простых ингредиентов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 700 г;
- батон сухой — 100 г;
- кефир — 150 мл.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- масло — для жарки.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- огурцы маринованные — 2-3 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- сметана — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Батон замочить в кефире до мягкости. Лук обжарить до золотистости.
- Фарш смешать с батоном, луком, чесноком, яйцом и специями, хорошо вымесить.
- Лук для начинки подготовить, помидоры и огурцы нарезать, сыр натереть.
- Из фарша сформировать плоские котлеты, выложить в форму.
- Сверху добавить помидоры, лук, огурцы, посыпать сыром и добавить сметану.
- Запекать при температуре 180°C примерно 20-25 минут до румяной корочки.
Реклама