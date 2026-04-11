Главная Вкус Котлеты "по-французски" в духовке: новый рецепт из 700 г фарша

Дата публикации 11 апреля 2026 15:44
Котлеты "по-французски". Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные котлеты уже не удивляют, этот вариант точно стоит внимания. Благодаря сочной начинке и запеканию в духовке блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Идеальное решение для семейного ужина или когда хочется приготовить что-то новое из простых ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 700 г;
  • батон сухой — 100 г;
  • кефир — 150 мл.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • огурцы маринованные — 2-3 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • сметана — 3 ст. л.
рецепт котлет в духовці
Котлеты с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Батон замочить в кефире до мягкости. Лук обжарить до золотистости.
  2. Фарш смешать с батоном, луком, чесноком, яйцом и специями, хорошо вымесить.
  3. Лук для начинки подготовить, помидоры и огурцы нарезать, сыр натереть.
  4. Из фарша сформировать плоские котлеты, выложить в форму.
  5. Сверху добавить помидоры, лук, огурцы, посыпать сыром и добавить сметану.
  6. Запекать при температуре 180°C примерно 20-25 минут до румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Читайте также:

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
