Котлеты "по-французски" в духовке: новый рецепт из 700 г фарша

Котлеты "по-французски". Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные котлеты уже не удивляют, этот вариант точно стоит внимания. Благодаря сочной начинке и запеканию в духовке блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Идеальное решение для семейного ужина или когда хочется приготовить что-то новое из простых ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 700 г;

батон сухой — 100 г;

кефир — 150 мл.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

масло — для жарки.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

огурцы маринованные — 2-3 шт.;

сыр твердый — 100 г;

сметана — 3 ст. л.

Котлеты с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Батон замочить в кефире до мягкости. Лук обжарить до золотистости. Фарш смешать с батоном, луком, чесноком, яйцом и специями, хорошо вымесить. Лук для начинки подготовить, помидоры и огурцы нарезать, сыр натереть. Из фарша сформировать плоские котлеты, выложить в форму. Сверху добавить помидоры, лук, огурцы, посыпать сыром и добавить сметану. Запекать при температуре 180°C примерно 20-25 минут до румяной корочки.

