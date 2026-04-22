Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Куриные котлеты, которые не нужно лепить — ленивый рецепт за 10 минут

Куриные котлеты, которые не нужно лепить — ленивый рецепт за 10 минут

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 21:04
Если хочется быстрого домашнего блюда без лишних хлопот, этот рецепт станет любимым. Котлеты не нужно формировать руками — достаточно ложки и нескольких простых ингредиентов. В результате получается нежное, сочное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш куриный — 500 г;
  • яблоко кислое — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • манка — 2-3 ст. л.;
  • молоко или вода — 50 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Манку залить молоком или водой и оставить на несколько минут, чтобы она набухла. Яблоко натереть, лук измельчить.
  2. Соединить фарш, яблоко, лук, яйцо, манку, соль и перец.
  3. Перемешать до однородной массы - она должна быть мягкой.
  4. Выкладывать фарш ложкой на разогретую сковородку, формируя котлеты без лепки.
  5. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности несколько минут.

Читайте также:

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации