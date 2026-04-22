Куриные котлеты, которые не нужно лепить — ленивый рецепт за 10 минут
Дата публикации 22 апреля 2026 21:04
Куриные котлеты.
Если хочется быстрого домашнего блюда без лишних хлопот, этот рецепт станет любимым. Котлеты не нужно формировать руками — достаточно ложки и нескольких простых ингредиентов. В результате получается нежное, сочное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш куриный — 500 г;
- яблоко кислое — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- манка — 2-3 ст. л.;
- молоко или вода — 50 мл.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Манку залить молоком или водой и оставить на несколько минут, чтобы она набухла. Яблоко натереть, лук измельчить.
- Соединить фарш, яблоко, лук, яйцо, манку, соль и перец.
- Перемешать до однородной массы - она должна быть мягкой.
- Выкладывать фарш ложкой на разогретую сковородку, формируя котлеты без лепки.
- Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности несколько минут.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
