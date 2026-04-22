Куриные котлеты, которые не нужно лепить — ленивый рецепт за 10 минут

Куриные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется быстрого домашнего блюда без лишних хлопот, этот рецепт станет любимым. Котлеты не нужно формировать руками — достаточно ложки и нескольких простых ингредиентов. В результате получается нежное, сочное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш куриный — 500 г;

яблоко кислое — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

манка — 2-3 ст. л.;

молоко или вода — 50 мл.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Манку залить молоком или водой и оставить на несколько минут, чтобы она набухла. Яблоко натереть, лук измельчить. Соединить фарш, яблоко, лук, яйцо, манку, соль и перец. Перемешать до однородной массы - она должна быть мягкой. Выкладывать фарш ложкой на разогретую сковородку, формируя котлеты без лепки. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности несколько минут.

