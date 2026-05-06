Главная Вкус Добавьте это вместо хлеба: котлеты будут сочными даже на следующий день

Дата публикации 6 мая 2026 21:04
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Привычный ингредиент в котлетах легко заменить и получить гораздо лучший результат. Кабачок делает фарш более нежным, сохраняет сочность и не перебивает вкус мяса. Такие котлеты получаются более легкими, ароматными и не теряют свою текстуру даже на следующий день. Это тот простой секрет, который быстро становится любимым на кухне.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясной фарш — 500 г;
  • кабачок — 1 средний;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло — для приготовления.
рецепт котлет без хліба
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  • Кабачок натереть на мелкой терке и слегка отжать лишнюю жидкость, чтобы масса не была водянистой.
  • Добавить кабачок к фаршу вместе с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешать до однородной консистенции.
  • Сформировать котлеты одинакового размера.
  • Готовить на сковороде или запекать в духовке при температуре 180°C примерно 30-40 минут до румяной корочки.
  • Готовые котлеты остаются мягкими, сочными и нежными даже на следующий день после разогрева.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
