Добавьте это вместо хлеба: котлеты будут сочными даже на следующий день

Привычный ингредиент в котлетах легко заменить и получить гораздо лучший результат. Кабачок делает фарш более нежным, сохраняет сочность и не перебивает вкус мяса. Такие котлеты получаются более легкими, ароматными и не теряют свою текстуру даже на следующий день. Это тот простой секрет, который быстро становится любимым на кухне.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мясной фарш — 500 г;

кабачок — 1 средний;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло — для приготовления.

Способ приготовления

Кабачок натереть на мелкой терке и слегка отжать лишнюю жидкость, чтобы масса не была водянистой.

Добавить кабачок к фаршу вместе с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешать до однородной консистенции.

Сформировать котлеты одинакового размера.

Готовить на сковороде или запекать в духовке при температуре 180°C примерно 30-40 минут до румяной корочки.

Готовые котлеты остаются мягкими, сочными и нежными даже на следующий день после разогрева.

