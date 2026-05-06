Добавьте это вместо хлеба: котлеты будут сочными даже на следующий день
Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 21:04
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Привычный ингредиент в котлетах легко заменить и получить гораздо лучший результат. Кабачок делает фарш более нежным, сохраняет сочность и не перебивает вкус мяса. Такие котлеты получаются более легкими, ароматными и не теряют свою текстуру даже на следующий день. Это тот простой секрет, который быстро становится любимым на кухне.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясной фарш — 500 г;
- кабачок — 1 средний;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для приготовления.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на мелкой терке и слегка отжать лишнюю жидкость, чтобы масса не была водянистой.
- Добавить кабачок к фаршу вместе с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешать до однородной консистенции.
- Сформировать котлеты одинакового размера.
- Готовить на сковороде или запекать в духовке при температуре 180°C примерно 30-40 минут до румяной корочки.
- Готовые котлеты остаются мягкими, сочными и нежными даже на следующий день после разогрева.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Читайте также:
Реклама