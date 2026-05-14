Одесские мититеи дома вместо котлет: получается как люля-кебаб из мангала

Главная Вкус Одесские мититеи вместо котлет: получается как люля-кебаб из мангала

Одесские мититеи вместо котлет: получается как люля-кебаб из мангала

Дата публикации 14 мая 2026 21:04
Одесские мититеи. Фото: smachnenke.com.ua

Есть блюда, которые сразу возвращают в атмосферу уличной Одессы — с ароматом специй и сочным мясом. Эти мититеи именно такие: плотные, упругие, сочные внутри и с румяной корочкой снаружи. Попробуйте приготовить их дома и обычные котлеты после этого уже не захочется делать.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • говядина — 1400 г;
  • свинина жирная — 600 г;
  • соль — 25-28 г;
  • чеснок — 10-12 зубчиков;
  • черный перец — 2 ч. л.;
  • паприка — 1-1,5 ч. л.;
  • копченая паприка — 1-1,5 ч. л.;
  • сода — 1/3 ч. л.;
  • холодная вода или сильногазированная минералка — 150-250 мл.

Маринованный лук:

  • лук — 2-3 шт.;
  • вода теплая — 150-200 мл.;
  • уксус 9% — 2-3 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5-1 ч. л.
рецепт люля-кебаба
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Мясо хорошо охладить и дважды перемолоть через мясорубку, чтобы получить плотную, немного тягучую структуру, как для настоящих мититеев.
  2. Чеснок измельчить отдельно и добавить в фарш, лук внутрь не добавлять.
  3. Далее массу тщательно вымешать, постепенно добавляя соль, специи, соду и холодную минералку. Важно добиться липкой, однородной текстуры — именно она дает сочность после жарки.
  4. После вымешивания фарш оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он "созрел" и стал более плотным.
  5. Из охлажденной массы сформировать продолговатые колбаски, смачивая руки в воде.
  6. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки, затем довести под крышкой до готовности. Главное — не пересушить, чтобы внутри осталась сочность.
  7. Отдельно приготовить маринованный лук: залить нарезанный лук смесью воды, уксуса, сахара и соли и оставить настояться. Подавать мититеи с лавашем, луком и соусом.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
