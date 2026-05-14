Одесские мититеи дома вместо котлет: получается как люля-кебаб из мангала

Одесские мититеи вместо котлет: получается как люля-кебаб из мангала
Дата публикации 14 мая 2026 21:04
Есть блюда, которые сразу возвращают в атмосферу уличной Одессы — с ароматом специй и сочным мясом. Эти мититеи именно такие: плотные, упругие, сочные внутри и с румяной корочкой снаружи. Попробуйте приготовить их дома и обычные котлеты после этого уже не захочется делать.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- говядина — 1400 г;
- свинина жирная — 600 г;
- соль — 25-28 г;
- чеснок — 10-12 зубчиков;
- черный перец — 2 ч. л.;
- паприка — 1-1,5 ч. л.;
- копченая паприка — 1-1,5 ч. л.;
- сода — 1/3 ч. л.;
- холодная вода или сильногазированная минералка — 150-250 мл.
Маринованный лук:
- лук — 2-3 шт.;
- вода теплая — 150-200 мл.;
- уксус 9% — 2-3 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5-1 ч. л.
Способ приготовления
- Мясо хорошо охладить и дважды перемолоть через мясорубку, чтобы получить плотную, немного тягучую структуру, как для настоящих мититеев.
- Чеснок измельчить отдельно и добавить в фарш, лук внутрь не добавлять.
- Далее массу тщательно вымешать, постепенно добавляя соль, специи, соду и холодную минералку. Важно добиться липкой, однородной текстуры — именно она дает сочность после жарки.
- После вымешивания фарш оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он "созрел" и стал более плотным.
- Из охлажденной массы сформировать продолговатые колбаски, смачивая руки в воде.
- Обжарить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки, затем довести под крышкой до готовности. Главное — не пересушить, чтобы внутри осталась сочность.
- Отдельно приготовить маринованный лук: залить нарезанный лук смесью воды, уксуса, сахара и соли и оставить настояться. Подавать мититеи с лавашем, луком и соусом.
