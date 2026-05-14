Одесские мититеи дома вместо котлет: получается как люля-кебаб из мангала

Одесские мититеи.

Есть блюда, которые сразу возвращают в атмосферу уличной Одессы — с ароматом специй и сочным мясом. Эти мититеи именно такие: плотные, упругие, сочные внутри и с румяной корочкой снаружи. Попробуйте приготовить их дома и обычные котлеты после этого уже не захочется делать.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

говядина — 1400 г;

свинина жирная — 600 г;

соль — 25-28 г;

чеснок — 10-12 зубчиков;

черный перец — 2 ч. л.;

паприка — 1-1,5 ч. л.;

копченая паприка — 1-1,5 ч. л.;

сода — 1/3 ч. л.;

холодная вода или сильногазированная минералка — 150-250 мл.

Маринованный лук:

лук — 2-3 шт.;

вода теплая — 150-200 мл.;

уксус 9% — 2-3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5-1 ч. л.

Приготовление блюда.

Способ приготовления

Мясо хорошо охладить и дважды перемолоть через мясорубку, чтобы получить плотную, немного тягучую структуру, как для настоящих мититеев. Чеснок измельчить отдельно и добавить в фарш, лук внутрь не добавлять. Далее массу тщательно вымешать, постепенно добавляя соль, специи, соду и холодную минералку. Важно добиться липкой, однородной текстуры — именно она дает сочность после жарки. После вымешивания фарш оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он "созрел" и стал более плотным. Из охлажденной массы сформировать продолговатые колбаски, смачивая руки в воде. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки, затем довести под крышкой до готовности. Главное — не пересушить, чтобы внутри осталась сочность. Отдельно приготовить маринованный лук: залить нарезанный лук смесью воды, уксуса, сахара и соли и оставить настояться. Подавать мититеи с лавашем, луком и соусом.

