Котлети з овочами на пару: знадобиться 800 г фаршу

Котлети з овочами на пару. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці котлети — приклад того, як звичайний фарш можна перетворити на ніжну, соковиту й корисну страву без краплі смаження. Завдяки овочевій суміші вони виходять м’якими, ароматними і зовсім не сухими, а манка додає їм правильної структури.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

м’ясо (свинина з невеликим жирком) — 800 г.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 2 зубчики.;

овочева суміш (кукурудза, горошок, морква, квасоля) — 150 г.;

сметана — 2 ст. л.;

манна крупа — 2 ст. л.;

сіль — за смаком.;

чорний мелений перець — за смаком.

Для парової основи:

вода — 1 л.;

перець чилі — кілька кілець.;

перець горошком — кілька шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

петрушка — 1 гілочка.

Для соусу:

Читайте також:

грецький йогурт — за смаком.;

часник — 1 зубчик.;

солоний огірок — 1 шт.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

М’ясо пропустити через м’ясорубку разом із цибулею та часником. Додати овочеву суміш, сметану, манку, сіль і перець. Ретельно перемішати та залишити фарш на 30 хвилин. У воду для пари додати спеції та довести до кипіння. Сформувати котлети вологими руками та викласти на решітку. Готувати на пару приблизно 40 хвилин під кришкою. Для соусу змішати йогурт із часником і натертим огірком. Подавати котлети гарячими з соусом і зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.