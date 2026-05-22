Котлети з овочами на пару: знадобиться 800 г фаршу

Котлети з овочами на пару: знадобиться 800 г фаршу

Дата публікації: 22 травня 2026 21:04
Котлети з овочами на пару. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці котлети — приклад того, як звичайний фарш можна перетворити на ніжну, соковиту й корисну страву без краплі смаження. Завдяки овочевій суміші вони виходять м’якими, ароматними і зовсім не сухими, а манка додає їм правильної структури. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м’ясо (свинина з невеликим жирком) — 800 г.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики.;
  • овочева суміш (кукурудза, горошок, морква, квасоля) — 150 г.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Для парової основи:

  • вода — 1 л.;
  • перець чилі — кілька кілець.;
  • перець горошком — кілька шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • петрушка — 1 гілочка.

Для соусу:

  • грецький йогурт — за смаком.;
  • часник — 1 зубчик.;
  • солоний огірок — 1 шт.
рецепт котлет на пару
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. М’ясо пропустити через м’ясорубку разом із цибулею та часником.
  2. Додати овочеву суміш, сметану, манку, сіль і перець. Ретельно перемішати та залишити фарш на 30 хвилин.
  3. У воду для пари додати спеції та довести до кипіння.
  4. Сформувати котлети вологими руками та викласти на решітку.
  5. Готувати на пару приблизно 40 хвилин під кришкою.
  6. Для соусу змішати йогурт із часником і натертим огірком. Подавати котлети гарячими з соусом і зеленню.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
