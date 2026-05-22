Котлети з овочами на пару: знадобиться 800 г фаршу
Дата публікації: 22 травня 2026 21:04
Котлети з овочами на пару.
Ці котлети — приклад того, як звичайний фарш можна перетворити на ніжну, соковиту й корисну страву без краплі смаження. Завдяки овочевій суміші вони виходять м’якими, ароматними і зовсім не сухими, а манка додає їм правильної структури.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясо (свинина з невеликим жирком) — 800 г.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики.;
- овочева суміш (кукурудза, горошок, морква, квасоля) — 150 г.;
- сметана — 2 ст. л.;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком.;
- чорний мелений перець — за смаком.
Для парової основи:
- вода — 1 л.;
- перець чилі — кілька кілець.;
- перець горошком — кілька шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- петрушка — 1 гілочка.
Для соусу:
- грецький йогурт — за смаком.;
- часник — 1 зубчик.;
- солоний огірок — 1 шт.
Спосіб приготування
- М’ясо пропустити через м’ясорубку разом із цибулею та часником.
- Додати овочеву суміш, сметану, манку, сіль і перець. Ретельно перемішати та залишити фарш на 30 хвилин.
- У воду для пари додати спеції та довести до кипіння.
- Сформувати котлети вологими руками та викласти на решітку.
- Готувати на пару приблизно 40 хвилин під кришкою.
- Для соусу змішати йогурт із часником і натертим огірком. Подавати котлети гарячими з соусом і зеленню.
