Котлеты на ужин за 10 минут: понадобится фарш и кабачок

Котлеты с курицей и кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Котлеты с кабачком — это простой способ сделать обычный фарш намного нежнее и сочнее. Благодаря овсяным хлопьям они хорошо держат форму, а внутри остаются мягкими и ароматными. Такое блюдо отлично подходит для быстрого семейного ужина. Подавать котлеты можно с овощами, картофелем или легким соусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (350 г.);

лук — 1 шт.;

куриный фарш — 500 г;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

укроп — 20 г;

овсяные хлопья — 100 г;

масло — для жарки.

Фарш с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Лук и укроп мелко нарезать. В миске смешать куриный фарш, кабачок, лук, укроп, яйцо, сметану, соль и перец. Добавить овсяные хлопья, перемешать и оставить массу на 10 минут. Сформировать небольшие котлеты и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон. В конце накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: