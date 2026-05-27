Котлеты на ужин за 10 минут: понадобится фарш и кабачок
Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 21:04
Котлеты с курицей и кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Котлеты с кабачком — это простой способ сделать обычный фарш намного нежнее и сочнее. Благодаря овсяным хлопьям они хорошо держат форму, а внутри остаются мягкими и ароматными. Такое блюдо отлично подходит для быстрого семейного ужина. Подавать котлеты можно с овощами, картофелем или легким соусом.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (350 г.);
- лук — 1 шт.;
- куриный фарш — 500 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- укроп — 20 г;
- овсяные хлопья — 100 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Лук и укроп мелко нарезать.
- В миске смешать куриный фарш, кабачок, лук, укроп, яйцо, сметану, соль и перец.
- Добавить овсяные хлопья, перемешать и оставить массу на 10 минут.
- Сформировать небольшие котлеты и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
- В конце накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Читайте также:
Реклама