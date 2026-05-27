Котлеты на ужин за 10 минут: понадобится фарш и кабачок

Котлеты на ужин за 10 минут: понадобится фарш и кабачок

Дата публикации 27 мая 2026 21:04
Котлеты на ужин за 10 минут: понадобится фарш и кабачок
Котлеты с курицей и кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Котлеты с кабачком — это простой способ сделать обычный фарш намного нежнее и сочнее. Благодаря овсяным хлопьям они хорошо держат форму, а внутри остаются мягкими и ароматными. Такое блюдо отлично подходит для быстрого семейного ужина. Подавать котлеты можно с овощами, картофелем или легким соусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (350 г.);
  • лук — 1 шт.;
  • куриный фарш — 500 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • укроп — 20 г;
  • овсяные хлопья — 100 г;
  • масло — для жарки.
Фарш с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Лук и укроп мелко нарезать.
  3. В миске смешать куриный фарш, кабачок, лук, укроп, яйцо, сметану, соль и перец.
  4. Добавить овсяные хлопья, перемешать и оставить массу на 10 минут.
  5. Сформировать небольшие котлеты и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
  6. В конце накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
