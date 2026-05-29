Забытый рецепт школьных котлет с подливкой: готовятся без хлеба

Школьные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Те самые школьные котлеты с подливкой, которые многие помнят из детства, можно легко приготовить дома. Благодаря салу и картофелю они получаются очень сочными и нежными даже без добавления хлеба. Ароматная томатная подлива делает блюдо еще вкуснее и прекрасно дополняет любой гарнир.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

филе индейки или другое мясо — 600 г.;

сало — 250 г;

лук — 2 шт.;

картофель — 2 небольшие шт;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

панировочные сухари — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

соль — по вкусу.;

перец, специи — по вкусу.

Для подливки:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

мука — 1-1,5 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

бульон или вода — 330 мл.;

лавровый лист — 1-2 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Панировочные сухари залить молоком и оставить на несколько минут, чтобы они набухли. Мясо, сало, лук, картофель и чеснок измельчить через мясорубку или блендером. Добавить яйцо, сухари, соль и специи, хорошо вымешать фарш до однородности. Сформировать котлеты и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Переложить котлеты в форму, накрыть фольгой и запекать примерно 20-25 минут. Для подливки обжарить лук и морковь, добавить сливочное масло и муку. Затем добавить томатную пасту, бульон или воду, лавровый лист, соль и перец. Проварить несколько минут до легкой густоты.

