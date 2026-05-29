Забытый рецепт школьных котлет с подливкой: готовятся без хлеба
Дата публикации 29 мая 2026 21:04
Школьные котлеты.
Те самые школьные котлеты с подливкой, которые многие помнят из детства, можно легко приготовить дома. Благодаря салу и картофелю они получаются очень сочными и нежными даже без добавления хлеба. Ароматная томатная подлива делает блюдо еще вкуснее и прекрасно дополняет любой гарнир.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- филе индейки или другое мясо — 600 г.;
- сало — 250 г;
- лук — 2 шт.;
- картофель — 2 небольшие шт;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- панировочные сухари — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- соль — по вкусу.;
- перец, специи — по вкусу.
Для подливки:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- мука — 1-1,5 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- бульон или вода — 330 мл.;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Панировочные сухари залить молоком и оставить на несколько минут, чтобы они набухли.
- Мясо, сало, лук, картофель и чеснок измельчить через мясорубку или блендером.
- Добавить яйцо, сухари, соль и специи, хорошо вымешать фарш до однородности.
- Сформировать котлеты и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
- Переложить котлеты в форму, накрыть фольгой и запекать примерно 20-25 минут.
- Для подливки обжарить лук и морковь, добавить сливочное масло и муку.
- Затем добавить томатную пасту, бульон или воду, лавровый лист, соль и перец. Проварить несколько минут до легкой густоты.
