Главная Вкус Забытый рецепт школьных котлет с подливкой: готовятся без хлеба

Дата публикации 29 мая 2026 21:04
Школьные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Те самые школьные котлеты с подливкой, которые многие помнят из детства, можно легко приготовить дома. Благодаря салу и картофелю они получаются очень сочными и нежными даже без добавления хлеба. Ароматная томатная подлива делает блюдо еще вкуснее и прекрасно дополняет любой гарнир.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • филе индейки или другое мясо — 600 г.;
  • сало — 250 г;
  • лук — 2 шт.;
  • картофель — 2 небольшие шт;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • панировочные сухари — 1 стакан;
  • молоко — 1 стакан;
  • соль — по вкусу.;
  • перец, специи — по вкусу.

Для подливки:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • мука — 1-1,5 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • бульон или вода — 330 мл.;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Панировочные сухари залить молоком и оставить на несколько минут, чтобы они набухли.
  2. Мясо, сало, лук, картофель и чеснок измельчить через мясорубку или блендером.
  3. Добавить яйцо, сухари, соль и специи, хорошо вымешать фарш до однородности.
  4. Сформировать котлеты и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
  5. Переложить котлеты в форму, накрыть фольгой и запекать примерно 20-25 минут.
  6. Для подливки обжарить лук и морковь, добавить сливочное масло и муку.
  7. Затем добавить томатную пасту, бульон или воду, лавровый лист, соль и перец. Проварить несколько минут до легкой густоты.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
