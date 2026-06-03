Рецепт вместо котлет: понадобится 500 г фарша и плавленый сыр
Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 21:04
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Обычные котлеты могут надоесть, но этот вариант точно удивит. Внутри скрывается нежная сырная начинка, которая делает блюдо сочным и ароматным. Готовится просто, а результат получается как в ресторанной подаче.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- панировочные сухари — 3 ст. л.;
- молоко — 200 мл.;
- мука — 2 ст. л.;
- укроп — по вкусу;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- имбирь — 1 ч. л.;
- мускатный орех — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Сначала приготовить сырную начинку: плавленый сыр смешать с мягким сливочным маслом и мелко нарезанным укропом до однородной массы. При необходимости охладить для более удобного формирования.
- В фарш добавить яйцо, молоко, сухари, мелко натертый лук, чеснок и специи. Хорошо вымешать до однородной массы.
- Сформировать котлеты, вкладывая внутрь сырную начинку, тщательно защипнуть края и слегка обвалять в муке.
- Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки, после чего довести до готовности в духовке при 180°C примерно 12-15 минут.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Читайте также:
Реклама