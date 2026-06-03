Рецепт вместо котлет: понадобится 500 г фарша и плавленый сыр

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Обычные котлеты могут надоесть, но этот вариант точно удивит. Внутри скрывается нежная сырная начинка, которая делает блюдо сочным и ароматным. Готовится просто, а результат получается как в ресторанной подаче.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

плавленый сырок — 1 шт.;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

молоко — 200 мл.;

мука — 2 ст. л.;

укроп — по вкусу;

копченая паприка — 1 ч. л.;

имбирь — 1 ч. л.;

мускатный орех — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Сначала приготовить сырную начинку: плавленый сыр смешать с мягким сливочным маслом и мелко нарезанным укропом до однородной массы. При необходимости охладить для более удобного формирования. В фарш добавить яйцо, молоко, сухари, мелко натертый лук, чеснок и специи. Хорошо вымешать до однородной массы. Сформировать котлеты, вкладывая внутрь сырную начинку, тщательно защипнуть края и слегка обвалять в муке. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки, после чего довести до готовности в духовке при 180°C примерно 12-15 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: