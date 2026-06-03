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Главная Вкус Рецепт вместо котлет: понадобится 500 г фарша и плавленый сыр

Рецепт вместо котлет: понадобится 500 г фарша и плавленый сыр

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 21:04
Рецепт вместо котлет: понадобится 500 г фарша и плавленый сыр
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Обычные котлеты могут надоесть, но этот вариант точно удивит. Внутри скрывается нежная сырная начинка, которая делает блюдо сочным и ароматным. Готовится просто, а результат получается как в ресторанной подаче.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • молоко — 200 мл.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • укроп — по вкусу;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • имбирь — 1 ч. л.;
  • мускатный орех — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт котлет з плавленим сиром
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Сначала приготовить сырную начинку: плавленый сыр смешать с мягким сливочным маслом и мелко нарезанным укропом до однородной массы. При необходимости охладить для более удобного формирования.
  2. В фарш добавить яйцо, молоко, сухари, мелко натертый лук, чеснок и специи. Хорошо вымешать до однородной массы.
  3. Сформировать котлеты, вкладывая внутрь сырную начинку, тщательно защипнуть края и слегка обвалять в муке.
  4. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки, после чего довести до готовности в духовке при 180°C примерно 12-15 минут.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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