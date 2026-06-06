Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Найсмачніші запечені кабачки: безпрограшний рецепт на літо

Найсмачніші запечені кабачки: безпрограшний рецепт на літо

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 14:44
Найсмачніші запечені кабачки: безпрограшний рецепт на літо
Запечені кабачки. Фото: кадр з відео

Запечені кабачки — це той варіант, коли з простих інгредієнтів виходить неймовірно смачна страва. Вони виходять ніжними всередині, з легкою скоринкою зверху та ароматним сирним шаром. Такий рецепт легко стане улюбленим у літньому меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;
  • твердий сир — 100–150 г.

Для соусу:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп — невеликий пучок.
рецепт запечених кабачків
Кабачки та соус. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати пластинками, додати сіль, перець та олію, добре перемішати.
  2. Додати борошно й акуратно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий.
  3. Викласти кабачки на деко в один шар, посипати сухарями та запікати при температурі 180°C приблизно 30 хвилин.
  4. Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і кріп.
  5. Готові кабачки змастити соусом, посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Читайте також:

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації