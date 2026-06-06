Найсмачніші запечені кабачки: безпрограшний рецепт на літо

Запечені кабачки. Фото: кадр з відео

Запечені кабачки — це той варіант, коли з простих інгредієнтів виходить неймовірно смачна страва. Вони виходять ніжними всередині, з легкою скоринкою зверху та ароматним сирним шаром. Такий рецепт легко стане улюбленим у літньому меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

олія — 2–3 ст. л.;

борошно — 2–3 ст. л.;

панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;

твердий сир — 100–150 г.

Для соусу:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

кріп — невеликий пучок.

Кабачки та соус. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачки нарізати пластинками, додати сіль, перець та олію, добре перемішати. Додати борошно й акуратно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий. Викласти кабачки на деко в один шар, посипати сухарями та запікати при температурі 180°C приблизно 30 хвилин. Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і кріп. Готові кабачки змастити соусом, посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився.

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