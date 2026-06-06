Найсмачніші запечені кабачки: безпрограшний рецепт на літо
Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 14:44
Запечені кабачки. Фото: кадр з відео
Запечені кабачки — це той варіант, коли з простих інгредієнтів виходить неймовірно смачна страва. Вони виходять ніжними всередині, з легкою скоринкою зверху та ароматним сирним шаром. Такий рецепт легко стане улюбленим у літньому меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- олія — 2–3 ст. л.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;
- твердий сир — 100–150 г.
Для соусу:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- кріп — невеликий пучок.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати пластинками, додати сіль, перець та олію, добре перемішати.
- Додати борошно й акуратно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий.
- Викласти кабачки на деко в один шар, посипати сухарями та запікати при температурі 180°C приблизно 30 хвилин.
- Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і кріп.
- Готові кабачки змастити соусом, посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився.
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