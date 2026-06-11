Вот как нужно готовить кабачки: сохраните рецепт на лето
Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 15:44
Нарезанный кабачок. Фото: gospodynka.com.ua
В сезон кабачков всегда хочется найти новый рецепт, который удивит своим вкусом и простотой приготовления. Это блюдо сочетает в себе нежные овощи, воздушное тесто на кефире и аппетитную сырную корочку. Готовится все из обычных продуктов, а результат получается настолько удачным, что рецепт точно захочется повторить еще не раз.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр — по вкусу;
- мука — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Для теста:
- яйца — 3 шт.;
- кефир или простокваша — 250 мл;
- мука — 80–100 г;
- укроп — 1 пучок;
- соль — 1/2 ч. л.;
- пищевая сода — 1/3 ч. л.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать кружочками, приправить солью и перцем, слегка обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета.
- Для теста смешать яйца с солью и содой, добавить кефир, измельченный укроп и муку. Замесить однородное тесто без комочков.
- Обжаренные кабачки залить тестом и готовить под крышкой на небольшом огне примерно 10 минут.
- Затем осторожно перевернуть, выложить сверху кружочки помидора и посыпать тертым сыром.
- Накрыть крышкой и готовить еще около 5 минут, пока сыр полностью не расплавится.
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