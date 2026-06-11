Вот как нужно готовить кабачки: сохраните рецепт на лето

Нарезанный кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон кабачков всегда хочется найти новый рецепт, который удивит своим вкусом и простотой приготовления. Это блюдо сочетает в себе нежные овощи, воздушное тесто на кефире и аппетитную сырную корочку. Готовится все из обычных продуктов, а результат получается настолько удачным, что рецепт точно захочется повторить еще не раз.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — по вкусу;

мука — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Для теста:

яйца — 3 шт.;

кефир или простокваша — 250 мл;

мука — 80–100 г;

укроп — 1 пучок;

соль — 1/2 ч. л.;

пищевая сода — 1/3 ч. л.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать кружочками, приправить солью и перцем, слегка обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета. Для теста смешать яйца с солью и содой, добавить кефир, измельченный укроп и муку. Замесить однородное тесто без комочков. Обжаренные кабачки залить тестом и готовить под крышкой на небольшом огне примерно 10 минут. Затем осторожно перевернуть, выложить сверху кружочки помидора и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить еще около 5 минут, пока сыр полностью не расплавится.

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