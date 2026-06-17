Кабачки в клярі з часником: простий літній рецепт

Кабачки в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра
Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 13:44
Кабачки в клярі. Фото: gospodynka.com.ua
Ці кабачки в клярі — саме той випадок, коли з простих продуктів виходить страва, яку хочеться готувати знову і знову. Вони рум’яні зовні, ніжні всередині й мають яскравий аромат часнику та зелені. Ідеальний варіант для швидкого літнього обіду або легкої вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 600 г;
- яйця — 2 шт.;
- кефір або сметана — 200 мл;
- борошно — 3–4 ст. л.;
- часник — 4–5 зубчиків;
- сіль, перець — за смаком;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- зелень — за бажанням;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Змішати яйця зі спеціями, додати сметану або кефір і подрібнений часник.
- Ввести борошно та замісити густий кляр.
- Кабачки нарізати шматочками, злегка обваляти в борошні та занурити в кляр.
- Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
- Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Перед подачею посипати зеленню та подати зі сметаною.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Реклама