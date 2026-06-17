Кабачки в клярі з часником: простий літній рецепт

Кабачки в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Ці кабачки в клярі — саме той випадок, коли з простих продуктів виходить страва, яку хочеться готувати знову і знову. Вони рум’яні зовні, ніжні всередині й мають яскравий аромат часнику та зелені. Ідеальний варіант для швидкого літнього обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 600 г;

яйця — 2 шт.;

кефір або сметана — 200 мл;

борошно — 3–4 ст. л.;

часник — 4–5 зубчиків;

сіль, перець — за смаком;

паприка — 0,5 ч. л.;

зелень — за бажанням;

олія — для смаження.

Смажені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати яйця зі спеціями, додати сметану або кефір і подрібнений часник. Ввести борошно та замісити густий кляр. Кабачки нарізати шматочками, злегка обваляти в борошні та занурити в кляр. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Перед подачею посипати зеленню та подати зі сметаною.

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