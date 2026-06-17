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Головна Смак Кабачки в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра

Кабачки в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 13:44
Кабачки в клярі з часником: простий літній рецепт
Кабачки в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Ці кабачки в клярі — саме той випадок, коли з простих продуктів виходить страва, яку хочеться готувати знову і знову. Вони рум’яні зовні, ніжні всередині й мають яскравий аромат часнику та зелені. Ідеальний варіант для швидкого літнього обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 600 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • кефір або сметана — 200 мл;
  • борошно — 3–4 ст. л.;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • сіль, перець — за смаком;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • зелень — за бажанням;
  • олія — для смаження.
рецепт кабачків в клярі
Смажені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати яйця зі спеціями, додати сметану або кефір і подрібнений часник.
  2. Ввести борошно та замісити густий кляр.
  3. Кабачки нарізати шматочками, злегка обваляти в борошні та занурити в кляр.
  4. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  6. Перед подачею посипати зеленню та подати зі сметаною.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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