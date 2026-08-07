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Главная Вкус Баклажаны в качестве закуски "Август" за 10 минут: попробуйте один раз и влюбитесь

Баклажаны в качестве закуски "Август" за 10 минут: попробуйте один раз и влюбитесь

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 12:14
Баклажаны с перцем и чесноком: пикантная закуска на лето
Баклажаны на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Эту закуску лучше всего готовить в сезон баклажанов. Она получается пикантной, ароматной и сочной, а подавать её можно как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу, картофелю или другим гарнирам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 3–4 шт.;
  • сладкий перец — 1–2 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • острый перец — по желанию;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для заправки:

  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • яблочный или обычный уксус — 1–2 ст. л.
рецепт закуски з баклажанів
Баклажаны с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны очистить, нарезать кусочками, посолить, залить холодной водой и оставить на 10 минут.
  2. Затем обсушить и обжарить на растительном масле до мягкости и появления золотистой корочки.
  3. Перец нарезать полосками и обжарить на той же сковороде, чтобы он стал мягким, но остался немного хрустящим.
  4. Смешать баклажаны и перец, добавить измельченную петрушку, чеснок и острый перец.
  5. Для заправки смешать оливковое масло, соевый соус и уксус, полить овощи и аккуратно перемешать.
  6. Оставить закуску на 30–60 минут для настаивания, после чего охладить. Лучше всего подавать её холодной.

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рецепт баклажан закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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