Баклажаны с перцем и чесноком: пикантная закуска на лето

Баклажаны в качестве закуски "Август" за 10 минут: попробуйте один раз и влюбитесь
Эту закуску лучше всего готовить в сезон баклажанов. Она получается пикантной, ароматной и сочной, а подавать её можно как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу, картофелю или другим гарнирам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3–4 шт.;
- сладкий перец — 1–2 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- острый перец — по желанию;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для заправки:
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- яблочный или обычный уксус — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
- Баклажаны очистить, нарезать кусочками, посолить, залить холодной водой и оставить на 10 минут.
- Затем обсушить и обжарить на растительном масле до мягкости и появления золотистой корочки.
- Перец нарезать полосками и обжарить на той же сковороде, чтобы он стал мягким, но остался немного хрустящим.
- Смешать баклажаны и перец, добавить измельченную петрушку, чеснок и острый перец.
- Для заправки смешать оливковое масло, соевый соус и уксус, полить овощи и аккуратно перемешать.
- Оставить закуску на 30–60 минут для настаивания, после чего охладить. Лучше всего подавать её холодной.
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